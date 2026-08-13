Ime in priimek: Ian Polak Rožac Starost: 27 Kraj: Tržič Izobrazba: Diplomirani grafični oblikovalec Zaposlitev: Samozaposlen

Najbolj zabavna zgodba o tebi?

Veliko ljudi me še danes prepozna po mojih zgodnjih videih, od ocenjevanja slovenskih fasad, naših unikatnih slovenskih krožišč in božičnih daril do današnjega ocenjevanja matcha napitkov po lokalih. Nikoli si nisem mislil, da bo lahko nekaj tako preprostega nasmejalo toliko ljudi, a še vedno prejemam sporočila, da jim moji videi polepšajo dan in to je zame največja zmaga.

Najbolj žalostna zgodba o tebi?

V prvem letniku srednje šole sem doživel hudo prometno nesrečo, v kateri je bil močno vinjen voznik tisti, ki se je zaletel v naju z očetom, ko sva bila na poti v kino. Fizične rane so se sčasoma zacelile, psihične pa so ostale precej dlje. Dolga leta me je bilo strah sesti v avto, a po desetih letih sem si dokazal, da sem dovolj močan, saj sem lani decembra opravil vozniški izpit in danes vozim z občutkom svobode, ne strahu.

Kdaj si se prvič 'srečal' s kuhalnico?

S kuhalnico sem se prvič srečal že precej zgodaj, nekje v osnovni šoli. Pri nas doma je mami želela, da je po njeni službi doma kosilo pripravljeno. Tako da se je bilo treba kuhati naučiti kar kmalu. Seveda je bilo vse že pripravljeno, jaz sem moral samo prižgati štedilnik in "narediti pire". Ampak v moji glavi sem kuhal celo kosilo že pri 13 letih, haha.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Moja prva kuharska "mojstrovina" so bile ameriške palačinke. Ko sem enkrat odkril, da je skrivnost v pecilnem prašku, so jih vsi morali poskusiti. Mislim, da se je to zgodilo nekje v osnovni šoli.

Največji eksperiment, ki si ga izvedel v kuhinji?

Eden izmed eksperimentov so bili 'overnight oats'. Šlo je vse po načrtu, dokler nisem prvič delal z indijskim trpotcem in po nesreči dodal kakšno žlico preveč. Rezultat? Nekaj, kar je kmalu postalo velik plastelin, meni pa nič jasno.

Bi rekel, da si v kuhinji urejen in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Da, znam se držati receptov, ko je treba, merice in postopki niso problem. Še rajši pa poiščem tri različne recepte za isto jed in od vsakega poberem najboljše. Tako da v moji kuhinji vlada organiziran kaos.

Si kdaj ustvaril popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Pred kratkim sem naredil matcha tiramisu, nora ideja, klasična jed, ampak malo po moje. Videti je bil vrhunsko, res kot s Pinteresta, zelen, popoln, fotogeničen. Samo en problem, uporabil sem cenejšo matcho, pa je bilo vse skupaj tako zanič, da se ga nihče niti dotaknil ni. Takrat sem si rekel, to je bilo zadnjič, da sem delal s slabo matcho.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Morda rižota. Morska s kozicami ali bučna s pršutom.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Moj najljubši del kuhanja je definitivno trenutek, ko jed uspe. Ko vidim nasmejane obraze in dobim dober odziv, imam občutek, da se ves trud poplača. Najbolj mi pa res ni do lupljenja krompirja.

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

Rad bi jih navdušil s hitrim učenjem, z dobro voljo in pozitivno energijo, ki jo prinesem v kuhinjo. Prav tako je zame pomembno, da sem čim boljši poslušalec, ker verjamem, da se največ naučiš, če res poslušaš tiste, ki že vedo, kako stvari delujejo.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Po pravici? Ja in me je kar strah. Strah me je, da bom izpadel prevelik amater med ljudmi, ki res obvladajo. Imam ogromno spoštovanje do sodnikov in do vsega, kar MasterChef predstavlja, zato me včasih kar stisne, ko pomislim, da bom kuhal pred njimi. Ampak mislim, da je prav ta občutek tisti, ki te prisili, da daš iz sebe največ.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvil najboljši odnos? Zakaj?

Če sem iskren, vseh treh me je malo strah. Vsak izmed njih ima svoj značaj, svoj način razmišljanja in ogromno znanja, ki ga res občudujem. Mislim pa, da bi bilo krivično izpostaviti samo enega, ker si želim in upam, da mi bo uspelo razviti super odnos z vsemi tremi. Če bi lahko en teden kuhal z enim od sodnikov, koga bi izbral? Če bi lahko izbral vse tri, bi! Ampak še posebej morda Luka. Njegovo znanje in energija sta nekaj, kar bi res rad doživel od blizu, in mislim, da bi se ob njem lahko naučil ogromno.

Kako misliš, da se boš spopadal s stresom pred kamerami?

O, moj bog! Upam, da dobro. Poskusil bom pozabiti, da so tam, in se 100 % osredotočiti samo na kuhanje ...

Če bi bil hrana, katera hrana bi bil?

Golaž.

Če bi imel nekoč svojo restavracijo, kakšno bi imel?

Če bi imel svojo restavracijo, bi bila to najboljša brunch točka v Sloveniji, prostor, kjer je dobra energija enako pomembna kot dobra hrana. Na meniju bi bile sveže, uravnotežene jedi, ki ti dajo občutek, da si zase naredil nekaj dobrega. Vse bi bilo zasnovano tako, da se ljudje ne bi vračali samo zaradi okusov, ampak zaradi vzdušja, občutka in tistega "vibe-a", ki ga ne najdeš povsod.

Kaj bi naredil z nagrado, če bi zmagal v MasterChefu?