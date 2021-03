Za pokal MasterChef Slovenije se bo borila tudi mama Lare Goršek Kos

Irena Kos Mlakar je mama Lare Goršek Kos, ki smo jo spoznali v resničnostnem šovu Kmetija. Kljub dvomom je nelagodje dala na stran in bo komentiranje s kavča zamenjala s kuharsko akcijo, ki se prične že prihodnji teden.

Irena Kos Mlakar bo svoje kuharske veščine dokazovala v novi sezoni MasterChefa Slovenija. Po izobrazbi je geodetska tehnica, toda življenje jo je zaneslo v povsem druge vode: “Opravila sem le pripravništvo na geodetski upravi, kjer pa mi zaradi nosečnosti pogodbe niso podaljšali, zato sem povsem izgubila stik s stroko. Tako sem se zaposlila v trgovini v Ljubljani, kjer so ravno potrebovali nekoga, ki bo z veseljem delal na oddelku ribarnice. Ker me ves vodni svet fascinira, sem z veseljem sprejela izziv. Še danes, po dobrih trinajstih letih, uživam v delu z ljudmi. Rada pripravim prodajno vitrino, da je privlačna na pogled, z veseljem svetujem strankam, kako pripraviti ribe, in vesela sem, ko se vrnejo in povedo, da jim je super uspelo. Ko sem se prijavila v MasterChef, sem vodji trgovine Marjani Ješe Zuka to takoj povedala in jo vprašala, ali sem lahko odsotna od 5 do 75 dni. Rekla je, da bodo uredili. Vsi, ki so izvedeli, so bili navdušeni in so me bodrili, ko sem v trenutkih pred začetkom snemanja začela dvomiti o svojih sposobnostih.”

icon-expand Irena na delovnem mestu

Izkušnje s televizijskimi šovi je pred njo nabirala hči Lara Goršek Kos, ki smo jo spoznali v Kmetiji. Resda gre za povsem drugačen format, a je kljub temu ‘padel’ nasvet: “Lara mi je svetovala, naj uživam in naj bom to, kar sem.” Niso pa je vsi tako zelo spodbujali kot ona. Irena: “Mož Franci ni bil navdušen: 'A ti je treba tega?' Najbrž zato, ker se je zavedal, da bo v času moje odsotnosti na 'gotovih jelih' iz konzerve (smeh), a mi je na koncu vseeno zaželel zmago in lepo doživetje.”

Njena hči Lara verjame, da bo ‘daleč prikuhala’. Kaj pa ona sama? Irena: “Moj mož je velik kritik in ga je težko zadovoljiti, tudi moj oči je bil tak. Dobiti pohvalo od njiju je kot zadeti jackpot, zato sem malce negotova. Nikoli nisem obiskala kuharskega tečaja. Znam, kar sta me naučili babica Micka in mami, tudi Lara me je kot živilska tehnica in slaščičarka naučila veliko, pa kar sem videla na internetu in televiziji ter poskusila sama. Rada imam okusne začinjene jedi.”

icon-expand Irena in njena hči Lara

Irena živi na majhni kmetiji, kjer imajo konje, koze in kokoši in kjer nikoli ne zmanjka dela: “Tako lepo je, da me ne vleče nikamor ... Razen na morje poleti. Morje obožujem.” In prav dobro se zaveda, da ji bo med snemanji težko: “Zelo bom pogrešala svoj dom, saj sem po naravi zelo domotožna ... Pogrešala bom Francija, ki je s svojimi gubicami na nosu največji ‘foodkritik’, kar jih je, Laro, s katero se trenutno še drenjava v isti kuhinji in me je kljub temu, da je moja ‘baby’, naučila, kako speči steak, pa moja kužka Coockija in Koro, ki sta najhvaležnejša člana naše družine–vsaj kar zadeva kuhanje.” (smeh) Navezanost na dom in družino je bila tudi razlog za to, da se ni prijavila za šov Kmetija. Irena: “Kmetija me ni zamikala zato, ker si do izpada popolnoma izoliran. Domotožje bi me ubilo (smeh), poleg tega pa imam dela doma več kot dovolj.” Na vprašanje, ali je tudi sama, tako kot Lara, brez dlake na jeziku in včasih eksplozivna, odgovori: “Pri mojih letih se človek ne obremenjuje več s tem, kaj si drugi mislijo o njem, zato tudi ni več burnih reakcij. Povem pa vsakomur, kar mu gre, ko to mora slišati.”

icon-expand Za domačim štedilnikom v predpasniku MasterChef.

“Prijavila sem se zato, da kot ljubiteljica resničnostnih šovov neham samo komentirati, ampak se dvignem s kavča in preizkusim, kako je vse skupaj videti od blizu,” je Irena povedala v predstavitvenem intervjuju. In kako bo, ko bodo drugi komentirali njo? Irena: “Moj oče se je obremenjeval s tem – kaj bodo pa ljudje rekli? Vedno sem mu odgovorila, da se za dobrim konjem vedno kadi. Že od nekdaj dam ljudem raje en razlog več, da govorijo o meni, in to, da se ukvarjajo z mano, je njihov problem, ne moj. Sama raje pomagam; če lahko, dam človeku dober nasvet, če drugega ne, pa vsaj nasmeh in lepo besedo. To je najmanj, kar lahko daš, in nič ne stane. Upam, da bodo ljudje predvsem na internetu pozitivni in bodo raje reševali svoje frustracije kot kritizirali tekmovalce, ki bomo le v tistem trenutku najboljši domači kuharji. Sama sem ponosna nase, da sem premagala občutke nelagodja, se prijavila in bila izbrana. Kljub temu da nisem povsem samozavestna, se bom borila kot lev.” Borba za nov pokal MasterChef Slovenija se prične že 18. marca ob 21. uri na POP TV. Ne zamudite!