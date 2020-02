Jerneja Trofenik Dimnik

Kdaj si se prvič 'srečala' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

Ko sem bila stara približno šest let in so bili starši nenehno v službi, sem se naučila sama delati palačinke.

Kdo te je navdihnil za kuhanje: šovi ali mama, babica ... Nekdo od družinskih članov?

Vglavnem babi. Iz njene kuhinje je vedno dišalo po dobrotah in še vedno je tako.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Se ne spomnim. Danes pa je vsak vikend moj poskusni zajček moj mož, ker vedno testiram kaj novega. Hvala bogu je še živ.

Največji eksperiment, ki si ga izvedla v kuhinji? Si kdaj poskušla z mešanjem poljubnih sestavin in ustvarjanjem lastne recepture po svojem občutku in kakšen je bil končni rezultat?

Vedno ustvarjam po svojih receptih. Receptov iz knjig ne poznam razen osnov, ki jih po svoje nadgradim. Zadnji podvig so bili bučni makroni in je šlo kar sedem rund v smeti. V osmo so ratali primerni za prodajo in so bili božanski.

Bi rekla, da si v kuhinji urejna in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

PRej kaos kot popoln red. Sem pa v kuhinji umirjena in ne paničarim. Če sem prepričana, da bo moja ideja uspela, mi je vseeno za nered in merice.

Si kdaj ustvarila popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Ne da bi vedela. Je pa kdaj bilo kaj takega, da nam je bilo top in dobro pa je naša mami skoraj bruhala.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Goveja jetrca a la Neja. še niso jedli boljše jedi. In pa bučne kremne rezine.