Julija Bukvič

Starost: 28 let Kraj: Maribor Izobrazba/zaposlitev: Socialna delavka

Že od majhnih nog rada spremljam kuharske oddaje, med drugim tudi MasterChefa, rada tudi kuham, še raje pa jem. Na podlagi tega se mi je zdelo, da bi bila prijava v oddajo zanimiva pustolovščina, na kateri lahko poskusim veliko dobre hrane in se ogromno naučim.

Smrt oseb, ki so mi zelo pri srcu.

Nemogoče je zbrati le enega, saj jih je bilo precej. Gotovo pa se trudim vse življenje, da bi bilo takšnih dogodkov kar se da veliko. So pa bili moji najsrečnejši dogodki zmeraj v družbi ljudi, ki jih imam najraje.

Zagotovo moji klobuki, saj me zunaj, kadar je sončno, ne boste srečali brez njih.

Naša družina je dobro povezana in se med sabo zmeraj podpiramo. Karakterno pa smo si med sabo precej različni, še posebej jaz in moja starejša sestra, a sva kljub temu v dobrem odnosu.

Kaj pričakuješ od kuharske oddaje MasterChef in kaj sporočaš gledalcem?

Pričakujem, da bom spoznala en kup super ljudi, da bom dobila veliko novega kulinaričnega znanja in uživala v dobri hrani. Gledalcem sporočam, da če se kdaj v kuhinji ne bom najbolje znašla, to še en pomeni, da ne znam kuhati, saj je kuhanje pred kamerami, sodniki in sotekmovalci gotovo neprimerljivo težje kot doma.

Kaj bi storil/a z nagrado 50.000 €, če zmagaš?

Gotovo bi vložila v boljšo opremo za kuhanje, ki je trenutno še precej skromna, poskusila bi investirati tudi v kakšen 'food truck', saj mi je 'street food' res pri srcu in bi se tudi sama želela preizkusiti na tem področju. En del pa bi šel tudi v nadaljnji študij, in sicer psihoterapije, saj res rada delam z ljudmi in bi se rada še dodatno izobrazila na tem področju.

Tvoja najljubša jed?

Zelo težko bi izbrala samo eno, imam pa res rada dobro pripravljen suši.

Prva jed, ki si jo pripravila?

Najbrž kakšne palačinke.

Krožnik, na katerega si najbolj ponosna?

Običajno so to sladice, saj se jih lotim le redko.

Katera je tvoja hrana za tolažbo?

Pica in testenine.

Kdo je tvoj najzvestejši in/ali najstrožji kritik?

Mama. Običajno ne skopari s kritikami, če se ji zdijo potrebne.

Tvoje najljubše sestavine ali najljubša kuhinja?

Najbrž kar italijanska, saj res obožujem testenine, pice in jedi z rižem.

Nepogrešljiv pripomoček v kuhinji, brez katerega bi bilo življenje bolj zapleteno?

Stiskalnik za česen, ki je v uporabi skoraj vsak dan.

Zadnja kuhinjska domislica?

Lažje lupljenje česna, in sicer tako, da damo več strokov v vrelo vodo in jih nato z lahkoto olupimo.

Najuporabnejši kuharski nasvet, ki si ga kdaj od koga prejela?

Da je treba zmeraj kuhati z ljubeznijo in vedno jesti z užitkom ter si vzeti čas za dobre obroke. Nasvet pa sem prejela od pokojne babice.

Jed, ki ti nikakor ne uspe?

Dvakrat sem se lotila makronov, vendar nisem uporabila pravilno mletih mandljev, tako da žal niso uspeli, kot bi morali.

Zabavna anekdota, povezana s kuhanjem?

Uspelo mi je že, da sem pomotoma v biskvit za torto dala 200 g soli namesto sladkorja, in za napako ugotovila šele, ko je bil biskvit že pečen.

Kje se vidiš po koncu tekmovanja?

Gotovo še več časa v kuhinji kot sedaj.

Se raje držiš receptov ali med kuhanjem raje eksperimentiraš?

Med kuhanjem se raje prilagajam, saj se držim predvsem tega, da uporabim tudi vse, kar ostane v hladilniku, in ne mečem hrane v smeti.

Če bi moral/a jesti eno jed do konca svojega življenja, katera izmed jedi bi to bila?

Testenine na tisoč in en način.

Kako bi opisal/a sodnike? Katerega se najbolj bojiš oz. ga želiš navdušiti, katera kritika ti bo največ pomenila?

Mojmir se mi zdi poln energije in kulinaričnega znanja, kljub mladosti. Jezeršek mi deluje ravno tako poln energije, zabaven in dober predavatelj. Karim pa malenkost bolj resen, a se prav tako kdaj pošali, sicer pa resničen mojster sladic. Želim si vsaj enkrat navdušiti Karima, saj sladice niso ravno moje področje (zaenkrat). Največ bi mi pomenila kritika Jezerška.