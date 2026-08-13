Ime in priimek: Jure Brumen Starost: 40 Kraj: Ljubljana Izobrazba: Turistični tehnik Zaposlitev: F&B koordinator

Najbolj zabavna zgodba o tebi?

Uf ... kaj pa vem, povem kasneje ... haha

Najbolj žalostna zgodba o tebi?

Niti ni o meni ... ampak me je zelo prizadela smrt naše psice. Res žalostno.

Kdaj si se prvič 'srečal' s kuhalnico?

V hotelirstvu delam že 22 let, tako da recimo takrat. Drugače, da sem pa zavihtel svojo prvo kuhalnico, je bilo leta 2024 na Severnem Cipru, kjer sva s punco v najem dobila staro ciprsko hišo z restavracijo in Airbnb.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Domači sveži 'home made' fuži s tartufi. Poskusila jih je moja družina.

Največji eksperiment, ki si ga izvedel v kuhinji?

Že sama priprava menija (na Severnem Cipru) je bila zahteven eksperiment.

Bi rekel, da si v kuhinji urejen in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Tako bom rekel ... malo kaosa ne škodi. Se pa večinoma poslužujem meric, postopkov in pravil v kuhinji.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Tri različne teksture graha.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Pomivanja (smeh). Mogoče kakšno čiščenje drobovine, glav kakšnih živali, včasih se mi tudi, ko ribo filiraš, malo obrača ...

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

Z drznostjo in pa mešanjem okusov, za katere si mogoče ne predstavljate, da bi šli skupaj.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Ulala ... bo, bo.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvil najboljši odnos? Zakaj?

Karima me je najbolj strah. Mislim, da bom z Mojmirjem in Lukom razvil dober odnos (z vsemi tremi v bistvu).

Kako misliš, da se boš spopadal s stresom pred kamerami?

Kakšna joga pa dihanje, pa bo vse v redu.

Če bi bil hrana, katera hrana bi bil?

Pašta

Če bi imel nekoč svojo restavracijo, kakšno bi imel?

"UN", kar po turško pomeni moka. Bila bi paštarija in pa model 'sharing plates', kar sem naredil na Severnem Cipru in se mi zdi, da je super, kjer gostje lahko poskusijo več jedi z menija. Stara istrska hiška s pergolo sredi nasada oljk, to so moje sanje, kjer bi delovala tudi moja majhna betola.

Kaj bi naredil z nagrado, če bi zmagal MasterChef?