Jure Kirbiš

Opiši se v nekaj stavkih.

Celo življenje se ukvarjam s športom, zelo rad sem v naravi. Rad nabiram gobe in vrtnarim. Sem iznajdljiv, včasih pa tudi neroden.

Najbolj žalostna zgodba o tebi?

Ni ravno moja zgodba, ampak najbolj žalostna stvar je bila smrt babice, s katero sva si bila zelo blizu.

Kdaj si se prvič "srečal/a" s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

Že ko sem bil majhen, sem vedno hotel pomagati mami ali očetu v kuhinji. Mama mi je v roko dala kuhalnico ali metlico, da sem lahko kaj premešal, in takrat sem se počutil pomembnega (v smislu, da sem jaz pomagal, da bomo dobro jedli).

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Najbolj sem bil ponosen, ko sem prvič naredil svoje testo za testenine, takrat sem se tudi zaljubil v italijansko kuhinjo. Prvi je jed poskusil moj bivši cimer Tilen.

Največji eksperiment, ki si ga izvedel v kuhinji?

Poskusil sem najti najboljši način priprave ocvrtega piščanca in sem v dveh dneh piščanca pripravil na več kot 15 načinov.

Bi rekel, da si v kuhinji urejen in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Odvisno od stvari, ki jih kuham. Pri sladicah poskušam biti zelo organiziran in se natančno držim recepta. Pri slanih jedeh pa včasih poskusim kaj novega in je včasih tudi kaotično. V splošnem bi rekel, da sem v kuhinji urejen.