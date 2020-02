Kaja Balentič

Kdaj si se prvič 'srečala' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

Prvič sem se spopadla z pekačem, prej kot z kuhalnico. Takrat sem imela približno 14 let. Iz dolgčasa sem se odločila spečt mafine. Te sem naredila na pamet in so bili dobri. Takrat sem se prvič malo bolj poglobila v kuharski svet in me je čisto očaral.

Kdo te je navdihnil za kuhanje: šovi ali mama, babica ... Nekdo od družinskih članov?

Kuhanje me je navdihnilo za kuhanje. (smeh). Zanimiv mi je celoten proces kuhanja - od priprav pado miljon različnih pripomočkov (od ponev, do nožev, posod, pekačev). Da niti ne govorim o vseh možnih sestavinah in kombinacijah, ki obstajajo. Seveda je moja mami pripomogla k temu. Njej se lahko tudi zahvalim za vso podporo in pomoč, ki mi jo nudi. Nikoli se ji ne bom mogla dovolj zahvaliti, ker me je naučila slediti svojim sanjam.

Največji eksperiment, ki si ga izvedla v kuhinji? Si kdaj poskušla z mešanjem poljubnih sestavin in ustvarjanjem lastne recepture po svojem občutku in kakšen je bil končni rezultat?

Se trudim čim bolj eksperimentirat v kuhinji, kar ni vedno izvedljivo, ker si ne morem privoščiti vseh sestavin, ki jih hočem. Dostikrat sem omejena na stvari, ki jih imam doma. Je res, da se da tudi iz enostvanih sestavin skombinirati različne okuse, da nastane nekaj zanimivega.

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Dostikrat sem različna testa delala brez receptov, kar se ni vedno obneslo, ampak lahko iskreno rečem, da je v večini poskusov upelo. Ne bi si upala reči, da je moja kuhinja med kuhanjem ravno urejena, ampak se mi zdi, da če se primerjam pred par leti, kako sem kuhala, je razlika očitna. Poskušam vsaj ločiti, kje bo posoda, kje hrana, kje odpadki.