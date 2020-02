Kaja Jurač

Starost: 30 let

Kuham, ker kuham vsak dan in se mi zdi, da lahko bolj eksperimentiram. Pečem tudi rada, vendar ne pogosto, saj potem samo jem in se redim.

Bi rekla, da si v kuhinji urejna in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Največji eksperiment, ki si ga izvedal v kuhinji? Si kdaj poskušla z mešanjem poljubnih sestavin in ustvarjanjem lastne recepture po svojem občutku in kakšen je bil končni rezultat?

Moja prva prava kuharska mojstrovina je bila svinjska ribica v smetanovi omaki, kroketi in fižol, ovit v slanino ter kremna bučna juha. Prvi so poskusili moji domači.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Malo moj oče, ki doma zelo rad kuha, drugače pa sama. Hitro sem živela zase v svojem stanovanju. in začela kuhati ker mi je postalo všeč.

Prvič sem se srečala že v mladih letih, nekje pet let sem bila stara, ampak takrat sem bila bolj pomočnica. Stala sem na pručki in kukala, kaj dela mama. Včasih sem ji pomagala kaj zmiksati, dodati sladkor ...

Slano ali sladko? Zakaj?

Slano. Rada eksperimentiram. Če se kaj ponesreči, je lažje popraviti, kot pri sladkih receptih.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Pire zelene in drobnjaka, steak v omaki iz tartufov ali timijanovi omaki, hrustljav korenček in pastinjak ter popečen ohrovt z medom in sojino omako.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Najbolj ljubo opravilo je nakoncu, ko poješ, kar si skuhal. Sovražim pa pomivanje posode in čiščenje rib.

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

S svojo voljo in ljubeznijo do kuhanja.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Ja, se mi zdi, da bo težko.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvil najboljši odnos? Zakaj?

Bineta, saj je brez dlake na jeziku in precej direkten. Najboljši odnos pa bom vzpostavila z Luko, ker mi je karakterno zelo simpatičen.

Če bi lahko en teden kuhla z enim od sodnikov, koga bi izbral?

Luko.

Kako misliš, da se boš spopadala s stresom pred kamerami?

Mislim, da kar v redu. Če pa bo kriza, se bom spomnila na družino in na pokal, potem mi bo to dalo moč za naprej.