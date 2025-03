Kaja Naveršnik

Kaja je energična in nasmejana oseba, ki se rada poda v nove izzive. Ima širok spekter interesov, vendar je njena strast vedno usmerjena v kreativnost in ustvarjalnost. Njena pozitivna naravnanost in odprtost do drugih jo delata priljubljeno v družbi. Kaja je vedno pripravljena pomagati in se povezati z drugimi na iskren in prijazen način.