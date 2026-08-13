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Karin Podboršek

Ljubljana, 13. 08. 2026 08.00 pred 8 urami 4 min branja 0

Avtor:
E.K.
Karin Podboršek

Karin Podboršek je prijazna, odgovorna, zanesljiva in organizirana diplomirana kineziologinja. Zelo rada se uči, peče in ustvarja sladice, posebej jo privlačita dekoracija in natančnost.

Ime in priimek: Karin Podboršek

Starost: 23

Kraj: Trzin

Izobrazba: Diplomirana kineziologinja

Opiši se v nekaj stavkih.

Sem prijazna oseba, ki rada pomaga ljudem. Zelo rada se družim s prijatelji. Uživam pa tudi, ko sem sama, saj si čas krajšam z branjem knjig in ostalimi hobiji. Sem tudi odgovorna, zanesljiva in organizirana. Imam veliko želja in interesov za učenje novih stvari. Moja posebnost je, da rada zbiram knjige, še posebej unikatne (special edition knjige). Velik del mojega življenja pa predstavlja tudi šport.

Najbolj zabavna zgodba o tebi?

Letos sva šla z bratrancem v London. Preden sva odpotovala, sem bila precej panična, da me bo kdo oropal. V ta namen sem se informirala, kako se s takšnimi težavami spoprijeti. Prvi dan v Londonu je potekal super. Naslednji dan, ko sva odhajala proti hotelu, so naju začeli zasledovati trije sumljivi moški. V trenutku sem postala čisto panična in v glavi sem iskala možnosti, kako se jim izogniti. Ob tem sem se še spotaknila ob peško pred mano. Bratranec me je miril, naj se sprostim in hodim počasneje. Na koncu se nama je uspelo izogniti, saj je bil najin hotel zelo blizu podzemne železnice, od koder sva prišla. Takrat sem bila res zelo panična in slabe volje, vendar sva se najinemu dogodku, še posebej moji reakciji, naslednji dan že smejala.

Najbolj žalostna zgodba o tebi?

V določenem obdobju svojega življenja sem bila velikokrat poškodovana. Začelo se je z manjšimi poškodbami, potem pa so bile poškodbe vedno hujše. Stopnjevalo se je do te mere, da bom morala po vsej verjetnosti na operacijo kolena. Najhuje mi je bilo, ker se je to dogajalo v obdobju, ko sem si zelo želela trenirati in tekmovati v kikboksu in sem si zadala cilj, da bi prišla do tekmovanj višjega ranga, kot so evropski pokal, evropsko prvenstvo ... To mi zaradi poškodb ni nikoli uspelo doseči.

Kdaj si se prvič "srečala" s kuhalnico?

Kot otrok nisem velikokrat kuhala ali pekla. Ko pa sem, sem uživala pri pripravi piškotov z mami. Pripravljali sva jih predvsem v božičnem času. Zelo sem bila vesela, da sva jih pripravljali skupaj, saj je božič moj najljubši del leta. Še bolj pa me je razveselilo, da sem s tem lahko razveselila druge člane družine. Mami je pripravila testo, jaz sem pa z modelčki izrezovala piškote različnih oblik. Res lepi spomini.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Moja prva kuharska mojstrovina je bila torta za moj 18. rojstni dan. Vizualno ni bila najlepša, ampak bila je okusna. Poskusili so jo moji domači.

Največji eksperiment, ki si ga izvedla v kuhinji?

Moj največji eksperiment je izdelava croquemboucha in svojega testa za rogljičke.

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

V kuhinji se trudim biti urejena in se raje držim postopkov. Rada pa tudi eksperimentiram, ampak po navadi po tem, ko že neko sestavino ali postopek dovolj dobro poznam.

Si kdaj ustvarila popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Enkrat sem ustvarjala torto, ki je bila navzven videti odlično, a sem med kuhanjem malo zažgala karamelo, ki je bila sestavni del kreme. Okus ni bil najboljši.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Sladoled z začimbami (cimet, muškatni orešček, ingver, klinčki ...). Sladoled je moja najljubša sladica in ga naravnost obožujem. Še posebej pa mi je všeč ta okus, ker me spominja na božični čas.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Najmanj ljubo definitivno pomivanje posode, najljubše pa dekoracija.

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

S svojo preprostostjo in željo po pridobivanju novega znanja.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Zdi se mi, da bo zelo zahtevno, saj bomo pod časovnim pritiskom, vse bo drugače, ker bomo izpostavljeni kameram in naše delo bodo ocenjevali sodniki, ki so veliki strokovnjaki na tem področju.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvila najboljši odnos? Zakaj?

Najbolj me je strah Karima, saj bi se pred njim rada dokazala s pripravo sladic in res bi mi veliko pomenilo, da bi ravno od njega dobila pozitivne komentarje. Ravno zaradi ljubezni do sladic menim, da bi z njim verjetno razvila najboljši odnos.

Kako misliš, da se boš spopadla s stresom pred kamerami?

Zdi se mi, da bom potrebovala nekaj časa, da se privadim kamer, da se pred njimi sprostim. Ko pa bom sproščena, pa upam, da ne bom imela večjih težav.

Če bi bila hrana, katera hrana bi bila?

Browniji s čokolado in čilijem. To pa zato, ker bi lahko z njimi opredelila moj karakter (čokolada je sladka - prijaznost in pomoč drugim ljudem, čili je pa pikanten - znam biti tudi odrezava, kadar je potrebno).

Če bi imela nekoč svojo restavracijo, kakšno bi imela?

Restavracija bi bila majhna. Notranjost bi bila opremljena bolj v vintage oz. starinskem slogu. Prostor bi bil v temnejših barvah. Na meniju bi imela 3 morske jedi, 5 mesnih jedi, 5 vrst testenin/rižot in pa 4 vrste sladic. Imela bi tudi jedi, ki so primerne za vegane. Vsak mesec bi imela mesec tuje kulinarike. En dan v tednu bi izbrala, da bi bila ponudba samo jedi tuje kulinarike (en mesec tajska, drugi mehiška ...).

Kaj bi naredila z nagrado, če bi zmagala v MasterChefu?

Imam več vizij, zakaj bi si želela porabiti nagrado. Prva je, da bi šla na tečaj za pripravo sladic v Las Vegas (The Pastry Academy by Amaury Guichon), druga, da bi odprla svojo slaščičarno, in tretja, da bi nudila tečaje priprave sladic. Med temi bi se odločala, ko bi videla, kaj se mi bo v tistem obdobju zdelo najbolj primerno in kaj bi mi bilo v največjo pomoč pri ustvarjanju kariere.

Karin Podboršek masterchef slovenij tekmivalka oddaja

Klemen Rutar

Jure Brumen

24ur.com Martina Trgovec
24ur.com Barbara Poljanec
24ur.com Erika Črnigoj
24ur.com Michaela Koplova
24ur.com Natalija Sebanc
24ur.com Anja Oberstar
24ur.com Pia Pajnič
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