Opiši se.

Sem Katarina Uplaznik in prihajam iz Velenja, kjer sem svojo zgodbo kot osebna trenerka začela z rojstvom in razvojem Centra Gibanja. Poklicna pot me je iz gastronomije in turizma vodila v mediacijo in tujino, sedaj se izobražujem na področju terapije sprejemanja in predanosti, še vedno pa z vsem srcem delam kot športna trenerka in osebna svetovalka. Najbolj me impresionirajo borilni športi, pri katerih je ta povezava še kako pomembna: fokus, disciplina, koncentracija. Enako je pri jogi, plesu – pri vseh načinih gibanja.

V preteklosti sem imela težave s sprejemanjem same sebe. To je posledično vplivalo na mojo življenjsko energijo, kilogrami pa kar niso želeli skopneti. Bila sem zalita, moje telo ni bilo čvrsto, mišice šibke, imela sem težave s kožo in celulit. Poskusila sem vse možne diete, prebrala ogromno literature, trenirala večkrat tedensko, se postila. Ampak nikamor se nisem premaknila. Še vedno sem se počutila mlahavo in kot vreča nepretočne energije – vse dokler nisem naredila radikalne spremembe.

V več kot petih letih sem razvila program, zaradi katerega sem se začela počutiti radostno in izpopolnjeno. Spremenila sem svoje življenje in vzljubila sem kuhanje. Ko sem v kuhinji, se počutim živo, kajti prav tam najbolj skrbim zase in za svoje telo ter za vse, ki mojo hrano okušajo. Moje telo se je preoblikovalo, zaživela sem v svoji luči in izgubila sem odvečno prtljago – tako na telesu kot v glavi.

Najbolj zabavna zgodba o tebi?

Ker zelo rada nastopam, sem že sodelovala na odru v predstavah in igrah ter s petjem. Nekoč, ko sem prevečkrat vadila svojo pevsko točko, mi je zmanjkalo glasu, jaz pa sem se vseeno odločila nastopiti, kajti veliko sem vadila in zelo sem si želela zablesteti na odru. No, lahko si predstavljate, kako je bilo, ko sem ob spremljavi začela vse prej kot lepo peti. In za piko na i sem na odru ostala do konca pesmi.

Najbolj žalostna zgodba o tebi?

Ko mi je umrl oče, sem se zaprla. Jezna sem bila na ves svet, se odmaknila od družbe in se še nekaj časa počutila, kot da doživljam krivico. Moje prepričanje je bilo, da življenje nikoli več ne bo enako, zato mi ni bilo mar za ljubezen in doživetja.