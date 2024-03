Klara Šmigoc

Starost: 21 let Kraj: Rogoza Izobrazba/zaposlitev: organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu

Pravzaprav so me v MasterChef prijavili drugi, a kljub vsemu sem tudi sama imela željo sodelovati v šovu. Predvsem zaradi tega, da širši okolici predstavim, kaj je moja strast v življenju – slaščice – in pa zaradi dodatnega pridobljenega znanja, predvsem na slanih jedeh.

Moja družina je družina, v kateri lahko vidiš veliko ljubezni in povezanosti, a kljub temu ne manjka tu in tam kakšnega prepira.

"Bodi to, kar si, kajti vse drugo je že zasedeno." Predvsem zaradi tega, ker je dandanes na tem svetu preveč primerjanja med seboj in nevoščljivosti.

Kaj pričakuješ od kuharske oddaje MasterChef in kaj sporočaš gledalcem?

Od Masterchefa pričakujem, da bom skozi kuhanje pridobila čim več novega znanja in da bom sebi dokazala, da sem sposobna še več, kot mislim, da sem. Gledalcem sporočam predvsem to, da bom med kuhanjem ostala čim bolj zvesta sama sebi in da se že zelo veselim, da me spoznajo.

Kaj bi storil/a z nagrado 50.000 €, če zmagaš?

Nagrado 50.000 evrov bi uporabila na poslovni poti. Moje sanje so, da odprem svojo lastno slaščičarno.

Prva jed, ki si jo pripravila?

Prve jedi se ne spomnim, saj sem bila zelo majhna. Mogoče bi lahko to bili kakšni mafini ali pa palačinke.

Krožnik, na katerega si najbolj ponosen/a?

Najbolj sem ponosna na svojo mediteransko sladico, s katero sem osvojila 1. mesto na šolskem tekmovanju na Braču.

Kdo je tvoj najzvestejši in/ali najstrožji kritik?

Lahko bi rekla, da sem to kar jaz. Sem perfekcionistka, ki jedi preizkuša tako dolgo, dokler ji "v nulo" ne uspejo.

Tvoje najljubše sestavine ali najljubša kuhinja?

Moje najljubše sestavine so osnovni asortiment, saj iz njega lahko ustvariš veliko različnih in okusnih jedi. Moja najljubša kuhinja, bi lahko rekla, je italijanska in azijska, seveda pa ne smem pozabiti na slovensko kuhinjo, saj sem tudi sama rada zelo tradicionalna.

Nepogrešljiv pripomoček v kuhinji, brez katerega bi bilo življenje bolj zapleteno?

Kuhinjski robot in nož.

Zadnja kuhinjska domislica?

Karamelni laski za dekoracijo.

Najuporabnejši kuharski nasvet, ki si ga kdaj od koga prejela?

Če ti kdaj kakšna jed ne uspe, ne smeš obupati. Dober si le takrat, ko se iz takih situacij pobereš in greš dalje še močnejši.

Kje se vidiš po koncu tekmovanja?

Na začetku se vidim v kakšni dobri slaščičarni/restavraciji, da pridobim še več dodatnega znanja. Predvsem se vidim tudi na ogromno festivalih po Sloveniji, kjer bom lahko ljudem razvajala brbončice. Čim prej si pa vsekakor želim odpreti svojo slaščičarno z monoporcijskimi torticami.

Se raje držiš receptov ali med kuhanjem raje eksperimentiraš?

Pri slaščičarstvu se rada držim receptov, a poleg osnove rada dodajam kakšne začimbe ipd. Pri slanih jedeh pa rada eksperimentiram, a tudi ne preveč, saj se držim načela "manj je več".

Če bi morala jesti eno jed do konca svojega življenja, katera izmed jedi bi to bila?

Zelo dobre testenine ali pica.

Kako bi opisala sodnike? Katerega se najbolj bojiš oz. ga želiš navdušiti, katera kritika ti bo največ pomenila?

Sodnike bi opisala kot nasmejane in tople osebe z zelo veliko znanja, ki pa ga zelo radi predajajo mlajši generaciji. Glede sladic se najbolj bojim Karima, glede slane jedi pa Luke, saj Mojmirja še ne poznam tako zelo dobro. Glede na to, da se podajam v svet slaščičarstva, mi bo pri slaščicah največ pomenila kritika Karima, pri slanih jedeh pa kritika Luke.

Najbolj eksotična hrana, ki si jo že poskusila, in tista, ki si jo še želiš?

Nimam eksotične jedi, ki sem jo kadar koli poskusila. Morda bi rada poskusila polže ali žabje krake, saj pravijo, da so zelo okusni.

Kateri so tvoji hobiji?

Kartanje, reševanje križank, smučanje, adrenalinski športi (zipline), igranje badmintona/tenisa/pingponga in potovanja/izleti.