Kristina Jakopič

Starost: 28 let

Hm, težka odločitev. Načeloma oboje počnem zelo rada, ker mi obe tehniki vedno podata neko novo izkušnjo in izziv.

Ja, seveda. Tudi to se je že nekajkrat zgodilo, najbolj so mi pa v spominu ostali vampi, ki mi nasplošno sami po sebi niso dobri.

V kuhinji se trudim kar se da slediti čistoči, če pa je le možnost prepuščam to opravilo drugim in se sama osredotočim le na kuhanje. Velikokrat ne uporabljam meric in dodatnih posodnic, saj delam po občutku.

Bi rekla, da si v kuhinji urejna in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Prvi eksperiment, ki sem ga izvedla v kuhinji so bili ajdovi žganci po receptu moje mame, ampak žal kuharski zaključek ni bil uspešen, saj končni izdelek niti malo ni bil podoben žgancom.

Največji eksperiment, ki si ga izvedal v kuhinji? Si kdaj poskušla z mešanjem poljubnih sestavin in ustvarjanjem lastne recepture po svojem občutku in kakšen je bil končni rezultat?

Prva mojstrovina so bili novoletni okraski, ki mi jih je seveda pomagala narediti mama. Z odraščanjem in v najstniških letih pa sem večinoma posegala po domači kulinariki. Se pravi zame osebno je bila goveja juha prva kuharska mojstrovina.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Prvič sem se s kuhalnico srečala že kot otrok, predvsem skozi igro. Skozi odraščanje pa sem spoznala pravi namen kuhalnice in z njo postala prava prijateljica že v najstniških letih.

Slano ali sladko? Zakaj?

Slano. Že po lastnem okusu nisem sladkosneda in veliko raje okušam slane jedi.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Ne bi si upala trditi, da bi jih sezula. Sem pa prepričana, da bi bili z okusi in samo recepturo zelo zadovoljni - z npr. pire krompirjem iz brokolija, cvetače, avokada in limone. Zraven pa popečen losos s popolno rožnato sredino.

Koliko časa na dan/teden preživiš v kuhinji?

V kuhinji preživim pribižno uro do dve na dan.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Najljubše opravilo mi je seveda samo kuhanje, odkrivanje novih receptov, raziskovanje in eksperimentiranje s samo jedjo, dokler ne dobi popolnega okusa. Zanimivost pri meni je, da moja pripravljena hrana nima vedno enakega okusa, pa čeprav si neka oseba naslednji dan želi to ponovno jesti. Definitvno pa ne maram pomivanja posode, ampak tudi to je treba postoriti.

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

Sodnike nameravam navdušiti s svojo predanostjo, izvirnostjo in ljubeznijo do kuhanja. Upam, da jim bodo moje jedi všeč.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Seveda, vsaj kolikor sem gledala pretekle oddaje, bi znalo biti težko. Na začetku me je bilo tega strah, vendar sem po teh predpripravah spoznala, da ni potrebe po strahu. Zato v šov vstopam z velikim navdušenjem in energijo, s katero upam bom premagala tudi težke situacije, ki mi bodo seveda dvignili samozavest in dobro voljo.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvil najboljši odnos? Zakaj?

Najbolj me je strah Bineta Volčiča. Zdi se mi, da ima zelo močno osebnost in s tem

tudi največ vpliva na nas tekmovalce. Prav zato mislim in upam, da bom najboljši odnos vzpostavila prav z njim.

Če bi lahko en teden kuhla z enim od sodnikov, koga bi izbral?

Izbrala bi Bineta Volčiča.

Kako misliš, da se boš spopadala s stresom pred kamerami?

Še nikoli nisem bila pred kamerami, še pred fotografski objektiv redkokdaj stopim, zato res ne vem, ker bo to zame popolnoma nova izkušnja. Definitvno pa bo moj fokus usmerjen na pripravo jedi in kuhanje, kjer sem sproščena, zato mislim da velikega stresa ne bo.