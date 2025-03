Lara Kutnar

Opiši se v nekaj stavkih:

Sem delavna, zvesta, točna, ambiciozna, željna novega znanja in natančna. Moja slabost je, da sem nedirektna. Želim si postati vrhunska slaščičarka.

Najbolj zabavna zgodba o tebi?

Zgodba o začetku s sladicami: po končani osnovni šoli sem imela željo po izobraževanju na področju slaščičarstva. Ker se je za isto smer odločila tudi moja sestra, s katero sva bili sošolki vseh devet let osnovne šole, sem želela spremembo in se raje vpisala na gostinsko šolo. Kljub temu je strast do ustvarjanja sladic ostala, zato še naprej sledim svojim sanjam na tem področju.

Kdaj si se prvič 'srečala' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

S kuhalnico sem se prvič srečala v otroštvu, ko sem opazovala, kaj se kuha na štedilniku, občasno pa sem kaj pomešala in poskusila kar iz loncev. S "kuharijo" sem prvič resneje stopila v stik z vpisom v srednjo šolo. Že na prvi uri praktičnega pouka sem se zaljubila v kuhinjo, še posebej v sladice.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Moja prva kuharska mojstrovina je nastala med praktičnim poukom v srednji šoli. Šlo je za preprosto jed, verjetno juho ali štruklje, čeprav se točne jedi ne spominjam. Jed je ocenil moj mentor.

Največji eksperiment, ki si ga izvedla v kuhinji?

V diplomski nalogi raziskujem kombinacijo eksotičnega sadja in čokolade v tortah. Uporabila sem tri vrste eksotičnega sadja – mango, pasijonko in perujsko volčje jabolko – ter tri vrste čokolade – belo, mlečno in temno. S tem sem ustvarila devet različnih okusov, ki so rezultat kombinacij teh vrst sadja in čokolade.

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

V kuhinji delujem organizirano in urejeno. Receptov se strogo in natančno držim, pri čemer si vedno vzamem čas, da recept temeljito preberem, preden začnem s pripravo jedi. Na ta način zagotovim, da je postopek izveden čim bolj pravilno in s čim manj napakami.