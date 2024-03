Lidija Subašić

Lidija je diplomirana politologinja, njen življenjski moto pa je ohranjati čisto vest. Je zelo nasmejana in pozitivna, pozorna, družabna in polna energije. Rada se druži in uživa v dobri hrani. Najraje ustvarja s čokolado. Receptov za sladice se drži do potankosti, kar pa ne pomeni, da ji kdaj ne poči dresirna vrečka in krema eksplodira po stenah in stropu ... Kako bi opisala sodnike? Luka – dober učitelj. Karim – perfekcionist za sladice. Mojmir – izviren s kombinacijami okusov. Želi navdušiti vse tri, saj bodo vse kritike enako pomembne.