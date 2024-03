Luka Pangos

Tvoj življenjski moto?

Čim več stvari naredi prvič, ker je tako življenje malo bolj zanimivo. Pa karma je prasica, zato se vedno trudi delati dobro.

Kako bi se opisal/a v treh stavkih?

Zanesljiv, odgovoren in vedno pozitiven. Skozi življenje rad hodim malo po robu, ker je življenje tako bolj zanimivo in dinamično. Sem zelo radoveden in občasno tudi len in si želim samo uživati.

Kako bi te opisali tvoji prijatelji?

Točen, optimističen, nasmejan in vedno pripravljen pomagati. Poskrbi za dobro hrano, pijačo in muziko. Pri neumnostih je vedno zraven.

Opiši svojo družino.

Imam čudovita starša, ki sta še vedno skupaj, mlajšega brata in dva psa. Vsak ima svoja zanimanja, a vseeno smo zelo povezani. Združuje nas pohajanje s psi, z bratom loviva ribe in občasno obiščeva kakšno dirkališče. Vikendi so vedno rezervirani za skupna kosila ob 13:30, za katera poskrbi nona. Imam še babico na Štajerskem, ki ima veliko kmetijo, na kateri sem preživel velik del počitnic v otroštvu.

Katera je tista stvar ali predmet, ki te predstavlja ali zaznamuje?

Majoneza. Vsi, ki me poznajo, vedo, kako jo obožujem in jem skoraj vsak dan.

Tvoj najbolj srečen življenjski dogodek?

Ko sem po 18 letih končno dobil svojega prvega psa – Rona.

Kaj te je v življenju najbolj zaznamovalo?

Veslanje, saj mi je dalo ogromno samozavesti in prijatelje, ki jih imam še zdaj. Kot mlajši sem bil kar smešen otrok (štrleča ušesa, brez mlečnih sprednjih zob in težave s prekomerno telesno težo). Posledično socialno nisem bil preveč spreten in bil bolj introvertiran. S pomočjo veslanja (in hvala tudi puberteti) sem se veliko bolje počutil v svojem telesu, bil izjemno uspešen v športu, zaradi česar sem dobil veliko prijateljev in samozavesti, kar mi ostaja še danes.