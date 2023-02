Marko Lapajne

Opiši se v nekaj stavkih.

Partnerka bi me opisala kot osebo, ki na prvi pogled vzbuja občutek nedostopnosti. Ko pa me spoznaš, se za ostrim pogledom skriva mehka duša in oseba, ki je vedno pripravljena pomagati. Moje smernice življenja so načela. Sem redoljuben, vztrajen, trmast, komunikativen, športen in adrenalinski. Svojo vročo kri najraje ohladim na kolesu, med vožnjo z motorjem, v zimskem času na smučarskih strminah, v toplejših dnevih pa v skalah gorovja s feratanjem. Ko čas dopušča, rad spoznavam nove kraje doma in tujini. Skratka, življenje je lepo in pestro, samo uživati ga je treba.

Kdaj si se prvič 'srečal' /'spopadel' s kuhalnico?

Dejansko sem že v otroških letih občutil čar kuhanja. Ker so starši imeli večizmenski delovnik, sva si z bratom sama pripravila enostavnejše obroke.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Prva bolj resna mojstrovina je bila šarlota. Namenjena je bila osebi, ki je imela rojstni dan.

Največji eksperiment, ki si ga izvedel v kuhinji?

V kuhinji ne morem reči, da eksperimentiram, temveč bolj improviziram pri določenih jedeh.

Bi rekel, da si v kuhinji urejen in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Da, rad se poslužujem receptov, zato pa so. Jedi "na žlico" včasih naredim mimo meric, pri sladicah pa se raje držim receptur.

Si kdaj ustvaril popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Da, seveda se je že zgodil kakšen 'kiks'. Ponavadi se je zataknilo pri soli oz. sladkorju.

Slano ali sladko? Zakaj?

Sladko. Že od malih nog sem se nagibal bolj na sladko in z leti samo nadgrajeval.