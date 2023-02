Marko Vertačnik

Opiši se v nekaj stavkih.

Zase lahko rečem, da sem zelo odprta in direktna oseba, ki ima rada nove izzive. Sem družinski človek, oče dveh otrok, ki z družino veliko potuje ter odkriva nove zanimive kraje. Večino življenja opravljam vodstvene naloge, zato lahko rečem, da sem vajen stresa in ga znam pretvoriti v svojo korist. Rad se ukvarjam z različnimi športi, predvsem s tekom in kakšno intenzivno vadbo. Kuhanje mi že od nekdaj predstavlja veliko strast. Rad preizkušam nove recepte in okuse, ki niso običajni. Življenje želim živeti čim bolj polno.

Največji eksperiment, ki si ga izvedel v kuhinji?

Kupil sem si meso pitona, zebre, kenguruja in krokodila ter ustvarjal z njim. Meso kenguruja sem zelo lepo dušil in pripravil. Na prvi okus super, potem pa se mi je zdelo, da bo zraven zelo "pasala" gorčica in kumina. Temu ni bilo tako. V bistvu sem s svojim eksperimentiranjem že veliko hrane uničil. In mislim, da se se tudi nekaj naučil. Recimo.

Bi rekel, da si v kuhinji urejen in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Če merjenje sestavin pri jedi predstavlja veliko vlogo, potem se držim recepta, načeloma pa rad jedi pripravljam po svojem okusu in občutku.

Si kdaj ustvaril popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Popolna filana raca. Lepo pečena, sočna. Kruhov nadev, kjer so se kar cedile sline, okus pa je bil obupen. Pomotoma sem trikrat solil.