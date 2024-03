Martina Pušnik

Starost: 21 let Kraj: Spodnji Razbor Izobrazba/zaposlitev: študentka

Tvoj življenjski moto?

Bodi to, kar si, in vedno verjemi vase.

Kako bi se opisala v treh stavkih?

Pozitivna, nasmejana in energična.

Kako bi te opisali tvoji prijatelji?

Punca z veliko energije, vedno nasmejana in pripravljena pomagati. Oseba, ki je vztrajna in preskoči vsako oviro.

Opiši svojo družino.

Naša družina šteje kar 5 članov. Jaz sem najmlajša, ampak ne razvajena. Imam sestro Katarino in brata Marka. Mama Anica in oče Danilo. Smo zelo povezana družina, si zaupamo in pomagamo med sabo.

Tvoj najsrečnejši življenjski dogodek?

Moj najbolj srečen trenutek je bilo tekmovanje na Bledu in zasedla sem kar 2. mesto na mednarodnem tekmovanju koktajlov.

Kaj te je v življenju najbolj zaznamovalo?

Najbolj me zaznamujejo pozitivni in dobrosrčni prijatelji.

Zakaj si se prijavila v oddajo MasterChef Slovenija?

Prijavil me je brat, ker zelo rada kuham in mislim, da je MasterChef lepa odskočna deska, da se lahko veliko naučiš in rasteš.