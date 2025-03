Martina Trgovec

Martina je vesela in energična oseba, ki uživa v druženju in potovanjih. Ima rada kuhanje, še posebej domače jedi, pri katerih se izkaže z veseljem in kreativnostjo. Je odprta, vedno pripravljena na nove izzive in si želi naučiti še več v kuharskem svetu. S svojo simpatičnostjo in pozitivno naravnanostjo vedno pritegne pozornost okolice.