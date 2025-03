Matic Maček

Bi rekel, da si v kuhinji urejen in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos? V kuhinji znam biti urejen, zna pa tudi zavladati kaos. Odvisno od same organizacije.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil? Najprej sem se naučil peči pice, tako da je to bila prva mojstrovina, ki sem jo spekel. Svojo napolitansko pico sem prvi poskusil kar sam.

Najbolj zabavna zgodba o tebi? Že od nekdaj ne maram lešnikov in posledično Nutelle, kar vsakogar nasmeji in začudi.

Si kdaj ustvaril popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Lazanja je bila videti popolna, vendar mi ni bilo všeč, ker je bilo preveč bešamela.

Ali raje kuhaš ali pečeš? Zakaj?

Raje kuham, saj mislim, da med kuhanjem lahko razviješ več okusov.

Slano ali sladko? Zakaj?

Slano, saj imam raje meso kot sladice.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Snickers rolada.

Koliko časa na dan/teden preživiš v kuhinji?

10 ur na teden.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Najljubše opravilo mi je peka na žaru. Najmanj ljubo opravilo mi je pomivanje posode.

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

Z ustvarjalnostjo in hitrostjo.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Da, mislim, da bo.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvil najboljši odnos? Zakaj?

Najbolj me je strah Jezerška in menim, da bi ravno z njim razvil najboljši odnos, saj bom spoštoval in upošteval vse njegove nasvete/kritike.

Če bi lahko en teden kuhal z enim od sodnikov, koga bi izbral?

Jezerška.

Kako misliš, da se boš spopadal s stresom pred kamerami?

S stresom pred kamerami se bom spopadal tako, da o njih ne bom razmišljal. Predvsem se bom osredotočil na kuhanje.

Če bi bil hrana, katera hrana bi bil?

Wagyu beef.

Če bi imel nekoč svojo restavracijo, kakšno bi imel? Opiši atmosfero, prostor, meni ...

Atmosfera moje restavracije bi bila preprosta, domača, da bi se ljudje počutili kot doma, saj mislim, da takšnega koncepta fine dininga v Ljubljani še ni. Prostor bi bil modernega sloga, opremljen z lesom, na meniju pa bi gostom stregel domače slovenske okuse z vplivi sosednjih držav.

Kaj bi naredil z nagrado, če bi zmagal MasterChef?

Če bi zmagal, bi odprl pravkar opisano restavracijo. To mi je tudi življenjski cilj – odpreti svojo restavracijo.