Michaela Koplova

Opiši se v nekaj stavkih.

Sem zelo radovedna, ustvarjalna in vedno pripravljena pomagati. Sem oseba, ki pogosto uživa v dejavnostih, kjer lahko izrazim svojo domišljijo, inovativnost in unikatne ideje. Rada eksperimentiram z različnimi idejami in izražam svoje misli na originalen način. Navdihujejo me različni umetniški ali kulturni vplivi. Uživam v iskanju novih rešitev ali pristopov k stvarem.

Najbolj zabavna zgodba o tebi?

Enkrat sem bila v super baru na Dunaju ob sončnem zahodu s svojimi prijateljicami iz Slovenije. To je bil bar z 80-letno tradicijo. Tam je bil en simpatičen natakar in imele smo zanimive debate. Na koncu se je izkazalo, da je vse razumel in se je ves čas delal, da razume samo nemško. Na koncu smo se spoprijateljili in je cel račun poravnal on.

Najbolj žalostna zgodba o tebi?

Ena najbolj žalostnih stvari pri meni je morda to, da se pogosto ne zavedam, kako kratko in dragoceno je življenje, dokler ni prepozno. Ljudje se pogosto zapletejo v vsakdanje skrbi, materialne cilje ali pričakovanja drugih, zaradi česar lahko spregledajo pomembne vidike življenja, kot so odnosi, osebna sreča in notranji mir. To se dogaja tudi meni.

Kdaj si se prvič 'srečala' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

Kot majhna deklica, ko sem "kuhala" pod mizo. Bila sem stara štiri leta in imela pri sebi lonce in kuhalnice.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Mislim, da panna cotta s pravo vanilijo in malinami. Poskusili so jo domači in mama je takrat vse pojedla.