Ime in priimek: Miha Blatnik Starost: 54 Kraj: Ljubljana Izobrazba: organizator kulturnega življenja Zaposlitev: samozaposlen

Najbolj žalostna zgodba o tebi?

Polomljena rama

Kdaj si se prvič "srečal" s kuhalnico?

Odkar vem zase, smo imeli vsako nedeljo (v sezoni ob lepem vremenu) piknike pri nas v Iški in smo vsi sodelovali pri tem. Precej zgodaj sem postal tudi žar dj.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Se ne spomnim, kakšna jajca najbrž ...

Največji eksperiment, ki si ga izvedel v kuhinji?

Korejska juha

Bi rekel, da si v kuhinji urejen in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Resnica je nekje vmes.

Si kdaj ustvaril popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Seveda.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Ne vem, če bi ravno sezula sodnike, a znan sem po taveliki paelli (do 50 ljudi).

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Ustvarjanje / iskanje vau okusa; ja. Pospravljanje; ne.

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

S humorjem in neobremenjenostjo.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Da bo vsega po malo.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvil najboljši odnos? Zakaj?

Vsi so mi zelo ok, najbolj pa mi je blizu Luka.

Če bi bil hrana, katera hrana bi bil?

Filana paprika od moje mame.

Če bi imel nekoč svojo restavracijo, kakšno bi imel?

Na podeželju "črna kuhna", mala birtija z vrtom, v katero radi zahajajo tako lokalci kot iskalci dobrega grižljaja in požirka, v popolnoma sproščenem, domačem okolju.

Kaj bi naredil z nagrado, če bi zmagal MasterChef?