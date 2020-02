Mojca Kravina

Kdaj si se prvič 'srečala' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

Pri treh letih sem se prvič srečala s kuhalnico, ko sem jo dobila po riti. Hec! Bilo je v osnovni šoli, ko sem se lotila peke peciva: dva različna testa, marmelada in čokolada. Bilo je božično pecivo in izpadlo je super!

Kdo te je navdihnil za kuhanje: šovi ali mama, babica ... Nekdo od družinskih članov?

Najprej oma in mama v kuhinji, potem oče za žar in ribe, kasneje tudi partner Žiga, ki me je največ naučil, od tehnik do mešanja sestavin in kako se zabavati v kuhinji, hkrati pa mora uživati v jedu tudi tisti, ki jo poskusi.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

To je bil neke vrste afriški lonec, poln začimb in ostalih sestavin. Poskusili pa sta jo obe babici. Ob pogledu na krožnik sta bili sicer v dvomih, kaj zdaj to sploh je, če bo to sploh za pojest, ampak ko sta poskusili, sta bili zadovoljni, jaz pa tudi.

Največji eksperiment, ki si ga izvedela v kuhinji? Si kdaj poskušala z mešanjem poljubnih sestavin in ustvarjanjem lastne recepture po svojem občutku in kakšen je bil končni rezultat?

A) Goleno jagenjčka v oljčnem olju s timijanom in česnom, za 48 ur v pokrito posodo v zastekljen atrij sredi poletja. Zadeva se je super “razpadla” in imela noro dober okus. B) Skoraj vedno to počnem, da nekaj spremenim.

Bi rekela, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Držim se tega, da je najbolje imeti sestavine pripravljene in da se jih po poteku recepta dodaja, termično obdeluje, da so sestavine v bližini in ne da “letam” po kuhinji gor in dol.

Ali raje kuhaš ali pečeš? Zakaj?

Raje kuham. So pa tudi dnevi, ko me prime in enostavno moram nekaj speči.

Slano ali sladko? Zakaj?

Raje imam vse druge okuse kot samo sladko. Če je pa že sladko, pa mora biti zraven nekaj svežine, grenkega ali kislega.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Dvobarvni ravioli, polnjeni s cefranim govejim repov in radičem ter v pečici pečenim česnom, v reducirani omaki, kjer se je pet ur v pečici kuhal goveji rep in peno iz hrena ter smetane.