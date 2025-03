Natalija Sebanc

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Držim se recepta in meric.

Si kdaj ustvarila popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Okus se vedno lahko izboljša.

Ali raje kuhaš ali pečeš? Zakaj?

Pečem, ker imam rada sladko.

Slano ali sladko? Zakaj?

Sladko, za dušo.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Moje sladice zaenkrat navdušijo le domače, upam, da bo katera navdušila tudi kakšnega sodnika.

Koliko časa na dan/teden preživiš v kuhinji?

Povprečno štiri dni na teden.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Pomivanje posode že tretjič v enem dnevu.

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

Nameravam se čim več naučiti in se nadgraditi.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Mislim, da je to težek zalogaj.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvila najboljši odnos? Zakaj?

Najbolj me skrbi Karim, kralj sladic. Odnos bom razvila z vsakim, ki me bo želel kaj naučiti.

Če bi lahko en teden kuhala z enim od sodnikov, koga bi izbrala?

Izbrala bi Karima, da bi se od njega čim več naučila o sladicah.

Kako misliš, da se boš spopadala s stresom pred kamerami?

Prvič sem pred kamerami, zato bo definitivno sprva nenavadno. Upam, da se bom navadila in sčasoma izključila misel, da so sploh tam.

Če bi bila hrana, katera hrana bi bila?

Čokoladni sufle.

Če bi imela nekoč svojo restavracijo, kakšno bi imela? Opiši atmosfero, prostor, meni ...

Imela bi slaščičarno s čudovitim ambientom, z zelenjem, poslikavami in notranjim dekorjem. Pekla bi lepe in okusne slaščice, malo posebne in malo bolj običajne, za vse ljudi, ki bi me obiskali.

Kaj bi naredila z nagrado, če bi zmagala v MasterChefu?

Naredila bi korak naprej k odprtju slaščičarne. Prej bi pa zagotovo počastila družbo in družino.