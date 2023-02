Nik Marolt

Opiši se v nekaj stavkih.

Normalen med posebneži in poseben med normalnimi. Sem nekdo, ki o sebi ne govori rad in se sprašuje, kaj točno naj odgovori pri tem vprašanju. V življenju se poskušam zabavati in narediti, kar se da veliko. Učim se z vsakim korakom, ki ga naredim, in čaka me še dolga pot, mnogo, mnogo korakov.

Kdaj si se prvič 'srečal' /'spopadel' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

Ne spomnim se specifičnega dogodka, vendar kuham, odkar se spomnim. Odkar sem bil dovolj visok, da sem videl čez kuhinjski pult, sem mami pomagal pri čaranju.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Prva jed, ki bi se kvalificirala kot mojstrovina, je bila verjetno Beef Wellington pečenka, prvi so jo poskusili mami, oče in brat.

Največji eksperiment, ki si ga izvedel v kuhinji?

Za noč čarovnic sem nekoč naredil tematsko večerjo, lobanjo iz pire krompirja, polnjeno s piščančjimi jetrci kot možgani.

Bi rekel, da si v kuhinji urejen in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Popoln kaos je zelo ekstremna situacija, ki si jo verjetno nihče niti ne zna zares predstavljati. Popoln kaos bi bilo namesto moke uporabiti cement ali kaj podobnega. Delno se držim postopkov in meric, vendar verjamem v manevrski prostor. Vse se da prilagoditi ali pa eksperimentirati. To bi bila morda najbolj blaga oblika kaosa, vsekakor pa ne popoln kaos.

Slano ali sladko? Zakaj?

Kombinacija slano in sladko skupaj, ki je po mojem zelo podcenjena kombinacija. Jaz imam najraje sadje in sir.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Nimam specifične specialitete, ki bi me definirala. Sem vsestranski, tako da raje preizkušam vedno nove stvari. Če moram izbrati eno ali dve jedi, je to lazanja ali pa juha s cmočki na azijski način (dumplings).