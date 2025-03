Pia Pajnič

Starost: 23 let Kraj: Preserje Izobrazba / Zaposlitev: študentka

Opiši se v nekaj stavkih:

Sem veselo, prijazno dekle, ki je vedno pripravljeno pomagati drugim v težavah.

Najbolj zabavna zgodba o tebi?

Na Kitajskem sem natakarja želela vprašati, ali je jed s piščancem, ker pa sem narobe naglasila zloge, sem ga dejansko vprašala, če so to njegove mišice. Ubogi fant je zardel in se z nasmeškom umaknil.

Najbolj žalostna zgodba o tebi?

Nimam je.

Kdaj si se prvič 'srečala' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

Kuhalnica me spremlja že od otroštva, ko sem babicama pomagala v kuhinji.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Prva kuharska mojstrovina, ki sem jo pripravila sama, so bile verjetno palačinke, ki so se končale kot šmoren.

Največji eksperiment, ki si ga izvedla v kuhinji?

Zagotovo croquembouche, ki sem ga prvič pripravila pri štirinajstih letih za popestritev pouka francoščine. Nagrado za to sem seveda dobila v MasterChefu.