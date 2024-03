Starost: 54 let Kraj: Ljubljana Izobrazba/zaposlitev: elektrotehnik elektronik, pred zagovorom diplome na študiju ekonomije

Tvoj življenski moto?

Optimizem in veselje do ustvarjanja in življenja.

Kako bi se opisal/a v treh stavkih?

S pogledi do novih izzivov, kjer se srečata optimizem in pozitivna naravnanost. Iznajdljiv in osredotočen k reševanju izzivov.

Kako bi te opisali tvoji prijatelji?

Iznajdljiv, tehničen, vsestranski, športen, adrenalinski, razgledan.

Opiši svojo družino.

Sem oče treh hčera, Petje (29), Špele (27) in Pine (23), ločen, v zvezi z Barbaro. Imam polsestro Uršo, nečakinjo Manico, svaka Miho, očima Mitjo, očeta Silvestra. Se družimo in sodelujemo na različnih poslovnih in privatnih področjih.

Katera je tista stvar ali predmet, ki te predstavlja ali zaznamuje?

Padalstvo, padalo, motor GS, vinogradništvo.

Tvoj najsrečnejši življenjski dogodek?

Rojstvo hčera.

Kaj te je v življenju najbolj zaznamovalo?

Seveda je več dogodkov, ki nas zaznamujejo, gotovo pa so: kuhanje z mamo, staro mamo, staro teto in izkušnje, pridobljene od njih, pozitivni trenutki. So pa tudi drugi, npr. prvi skok s padalom.

Zakaj si se prijavil v oddajo MasterChef Slovenija?

Zato, ker rad kuham, ker bi se v kuharskih veščinah rad nadgradil. Povezal kulinariko z vinarstvom in pokazal, da imamo Slovenci neizmeren zaklad na tem področju.