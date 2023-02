Opiši se v nekaj stavkih.

Sem Sabina Jeršin, prihajam iz Trebnjega. Po poklicu sem Diplomirana medicinska sestra in svoje delo imam res rada. Sem pa tudi žena in mama dvema fantoma starima 1 in 3 leta. Biti mama je tisto, kar me osrečuje in je dalo mojemu življenju še večji smisel. Sem komunikativna, odprta in skoraj vedno nasmejana, pripravljena na nove izzive in dogodivščine, ki mi jih ponuja življenje. V prostem času se posvečam tudi svojemu profilu Zmedena_mami na socialnih omrežjih, kjer delim naš vsakdan. Noro obožujem kuhanje, predvsem sladice so tiste pri katerih se sprostim in ustvarjam brez omejitev.

Kdaj si se prvič 'srečal' /'spopadel' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

Prvič sem se srečala s kuhalnico v kuhinji moje babice. V bistvu sem se vedno vrtela po kuhinji in ji bila v "napoto" medtem, ko je ona kuhala. Vse dokler se je nekega dne odločila, da me nauči narediti njene kremšnite. Sicer sem prismodila kremo, ampak so vsi z veseljem pojedli kremšnito. Spomnim se, kako zelo ponosna sem bila nase, babi pa je samo komentirala: 'Lučka še bo potrebno trenirati, ampak za prvič so super!'

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Prva prava mojstrovina je bila torta v 3D obliki tarče, ki sem jo spekla za rojstni dan svoje mlajše sestrice. Poskusili so jo starši, sestrica in vsi najbližji.

Največji eksperiment, ki si ga izvedel v kuhinji?

Največji eksperiment so bili gotovo ravioli polnjeni s sadno- čokoladni polnilom, preliti z vanilijevo omako.

Bi rekel, da si v kuhinji urejen in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Načeloma sem zelo natančna in dosledna oseba tudi drugače v življenju, tako da se držim recepta natančno do zadnjega nanograma.