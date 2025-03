Samo Kreft

Opiši se v nekaj stavkih.

V sebi združujem "resnost" univerzitetnega profesorja in igrivost človeka, ki ga zanima vse – od plesa do zimskega kopanja v mrzlih rekah. Po duši sem prijazen, nekonflikten, razumevajoč ... tak se vsaj trudim biti in mnogi me vidijo takega.

Najbolj zabavna zgodba o tebi?

Med študenti sem znan po tem, da podprem in strokovno uokvirim njihove tudi najbolj nenavadne predloge za magistrske raziskave, od vohanja telesnega vonja med menstrualnim ciklusom do analize hruškovega žganja, zgodovine študentskih obštudijskih dejavnosti.

Najbolj žalostna zgodba o tebi?

Ni jih veliko, tistih, ki pa so, ne želim pogrevati.

Kdaj si se prvič 'srečal/a' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

Že kot otrok sem rad pomagal v kuhinji, še posebej, če sem opazil, da so mi zaupali tudi težje naloge in ne le umivanje, lupljenje in mešanje.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Z babičino pomočjo sem že zelo kmalu znal tudi sam speči jabolčni zavitek. In to ne s kupljenim testom.

Največji eksperiment, ki si ga izvedel v kuhinji?

Celo osnovno šolo in gimnazijo sem obiskoval izmenični pouk, tako da sem imel vsak drugi teden šolo popoldne, dopoldne pa čas za eksperimentiranje v kuhinji. Delal sem predvsem manjše eksperimente, kot je mešanje cedevite z radensko z dodatkom smetane.

Bi rekel, da si v kuhinji urejen in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

V kuhinji imam red, kar pa ne pomeni, da se držim receptov. Recepte si pogosto izmišljujem kar med kuhanjem. Včasih začnem kuhati omako, skuham pa juho ali obratno.