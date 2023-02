Saša Košuta

Opiši se v nekaj stavkih.

Pri prvem stiku pogosto delujem zelo resno in zadržano, ko se sprostim, pa pride na plano moj divji jaz. Podobno je z mojim stilom oblačenja, večinoma lahkotno, takoj zatem lepo uradno ter občasno malo bolj nore barvne kombinacije. Rad se zabavam in ukvarjam z milijoni projektov, časa pa vedno zmanjka in ostanejo odprti. Očitno se tudi kakšnih novih izkušenj ne bojim.

Kdaj si se prvič 'srečal' /'spopadel' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

Prvo kuhanje sem izkusil že v rosnih letih. Toliko sem bil star, da nisem dosegel na štedilnik in sem moral stati na pručki. Imel sem poseben otroški nožek, s katerim sem si lahko narezal posebno salamo in jo popekel v majhni ponvici. Kar hitro sem napredoval in sem dodal že jajčka za vrhunsko jed.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Mojstrovina, ha, to pa je zanimivo vprašanje. No, prva jed, na katero sem bil ponosen, je bil piščanec z mornarsko omako in sirom. Tako se spomnim, da se je imenovala ta posebna omakica, katere recepta ne najdem več nikjer.

Največji eksperiment, ki si ga izvedel v kuhinji?

Od sladice s tartufi do sladice s kapesantom pa tudi slano pikantne omakice za sladice. Eksperimentiram veliko, tako da kakšnega največjega niti ni. Seveda tudi neuspešni, kot polnjena paprika z drugačnimi sestavinami, ki je bila na koncu ogabna.

Bi rekel, da si v kuhinji urejen in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

(Smeh) Receptov ne uporabljam, kaj šele meric in posod. No, sol za večje količine mesa odtehtam, drugače pa merske enote pri meni ne obstajajo. Najbolj uporabljana merska enota je nekaj malega ali kar nekaj.

Si kdaj ustvaril popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Oh, velikokrat. Čeprav je večinoma ravno obratno. Posebno jedi iz pečice so lahko zelo atraktivne, saj pogosto uporabljam majhne simpatične porcijske pekače, kakšen okus ima, pa je odvisno od trenutne inspiracije.

Ali raje kuhaš ali pečeš? Zakaj?

Večinoma kuham in pečem. Raje imam okus pečenega, ampak kombinacija mi praviloma najbolj odgovarja. Na tak način imam skoraj neomejene možnosti okusov.

Slano ali sladko? Zakaj?

Slano zame, sladko za druge. Najraje imam meso, torej definitivno slano, saj sladko meso ni moj stil. Za druge pa pogosto delam sladice, saj mi praviloma dobro uspevajo.