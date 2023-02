Špela Leskovar

Opiši se v nekaj stavkih.

Moje ime je Špela, stara sem 23 let. Moja strast in sprostitev je kuhinja in pa seveda tudi šport. Sem energična, zabavna in nasmejana. Nimam rada zahrbtnih in hinavskih ljudi, po navadi sem rada v ospredju, če pa o stvareh nimam pojma, pa se kar sama dam v ozadje. Nerada se kregam in prepiram, raje se umaknem. Sem zelo trmast tip človeka. Nikoli ne obupam, vedno se borim do konca.

Kdaj si se prvič 'srečala' /'spopadla' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

Doma, navdihnila me je moja mami, vedno sem jo rada opazovala, kako kuha. Potem pa sem to poskusila tudi sama, včasih je uspelo, včasih ne, vendar sem poskušala znova in znova.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Palačinke so bile ena izmed mojih prvih jedi, prvi sta jo poskusili mami in sestrica.

Največji eksperiment, ki si ga izvedla v kuhinji?

Zelo rada eksperimentiram z začimbami – meta, čili itd. Rada pa tudi preizkušam kaj novega, npr. bučna juha s pomarančo.

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Po navadi v moji kuhinji vlada popoln kaos.

Si kdaj ustvarila popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Da, po navadi so to sladice.

Ali raje kuhaš ali pečeš? Zakaj?

V bistvu rada delam oboje.

Slano ali sladko? Zakaj?

Oboje, ker se pri obeh lahko igram po svoje.