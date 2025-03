Tadej Ladinek

Najbolj žalostna zgodba o tebi? Najbolj žalosten trenutek je bil, ko sem izvedel za svojo diagnosticirano gensko bolezen (spondiloartritis), ki ni ozdravljiva. Ob prvi diagnozi je bil to za mene in moje bližnje velik šok, saj smo mislili, da bo bolezen vplivala na moje vsakdanje življenje in delo. Na srečo se bolezen ob ustreznem zdravljenju da obvladovati, zato lahko živim normalno življenje in se posvečam stvarem, ki jih rad opravljam.

Opiši se v nekaj stavkih. Na prvi pogled sem morda nekoliko sramežljiv, vendar se, ko sem v dobri družbi prijateljev, hitro sprostim in uživam. Po naravi sem delaven, včasih pa tudi trmast – še posebej, ko si nekaj resnično želim doseči. Družina in prijatelji mi pomenijo ogromno, zato sem vedno pripravljen stopiti v bran. Vedno rad spravljam ljudi okoli sebe v dobro voljo. Moja strast je kuhanje – v kuhinji najdem svoj mir, ko pripravljam jedi za svoje najbližje.

Bi rekel, da si v kuhinji urejen in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Načeloma sem v kuhinji urejen in se držim ustaljenih postopkov, občasno pa tudi improviziram, kar lahko privede tudi do kaosa. Predvsem je to odvisno od vrste jedi, ki jih pripravljam.

Si kdaj ustvaril popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Rad pečem tudi pice, pri čemer preizkušam različne recepte in vrste moke. Pripravil sem zelo lepo pico, pravilne oblike, ki pa po okusu ni bila najboljša. Takrat sem tudi nazadnje uporabil to vrsto moke pri pečenju pic.

Ali raje kuhaš ali pečeš? Zakaj?

Raje pečem in pripravljam jedi na žaru, saj v tem zelo uživam.

Slano ali sladko? Zakaj?

Raje imam slane jedi kot sladke jedi.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Po mojem mnenju je kuharska specialiteta, ki bi prepričala tudi sodnike, hamburger z domačimi bombetkami, karamelizirano čebulo, vloženo kumarico in sočnim polpetom. Prepričal bi jih zaradi sočnosti in prepletanja različnih okusov.

Koliko časa na dan/teden preživiš v kuhinji?

Ko sem bil še zaposlen, sem zaradi dela v kuhinji preživljal manj časa. Običajno en dan na teden za žarom in en dan v kuhinji. Trenutno pa v kuhinji preživljam več ur vsak dan.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Najmanj ljubo kuharsko opravilo mi je pomivanje posode. Najljubše opravilo je priprava jedi na žaru.

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

Sodnike želim navdušiti s svojo strastjo do kuhanja in z veliko željo po dodatnem znanju, ki ga bom, upam, prejel med MasterChefom. Prav tako jih želim prepričati z jedmi z žara ter tudi drugimi jedmi.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

MasterChef mi zagotovo predstavlja izziv. Najtežja bo najverjetneje časovna omejitev pri kuhanju.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvil najboljši odnos? Zakaj?

Najbolj me je strah sodnika Mojmirja Šiftarja, saj ima zelo veliko kulinaričnega znanja, ki izvira tudi iz drugih kultur. Vseeno pa mislim, da lahko s tem zelo nadgradim svoje znanje. Najverjetneje bom najboljši odnos razvil z Luko Jezerškom, ker mi je všeč njegov pristop in način dela.

Če bi lahko en teden kuhal z enim od sodnikov, koga bi izbral?

Luko Jezerška.

Kako misliš, da se boš spopadal s stresom pred kamerami?

Predhodno se nikoli nisem soočal s situacijami, kjer bi bil stalno izpostavljen kameram ali nadzoru med kuhanjem. Moja neizkušenost in stres pred kamerami sta se izkazala že na avdiciji. Prepričan pa sem, da bom v samem kuhanju tako užival, da bom hitro pozabil na vse kamere okoli mene in vse druge ljudi v prostoru. V kuhanju najdem svojo strast in prepričan sem, da bo tako tudi kljub prisotnosti kamer.

Če bi bil hrana, katera hrana bi bil?

Če bi bil hrana, bi bil verjetno testenina.

Če bi imel nekoč svojo restavracijo, kakšno bi imel? Opiši atmosfero, prostor, meni ...

Če bi imel nekoč svojo restavracijo, bi v njej vladala sproščena atmosfera. Prostor bi bil preprost, sproščen, vendar vseeno eleganten. Zagotovo bi pomemben del predstavljali les, kamen in tople barve. Poleg notranjih prostorov bi imel tudi zunanji prostor z različnimi žari. Meni bi v večini obsegal različne jedi z žara.

Kaj bi naredil z nagrado, če bi zmagal MasterChef?

Kupil bi si svoj food truck in začel ponujati svojo hrano.