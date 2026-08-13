Ime in priimek: Tadej Oblak Starost: 33 Kraj: Amsterdam Izobrazba: Grafični oblikovalec Zaposlitev: Samozaposleni vizualni umetnik

Opiši se v nekaj stavkih.

Po duši sem umetnik, ki ne ustvarja samo na platno ali papir, ampak tudi na krožnik. Rad mešam barve, oblike in okuse – včasih s čopičem, včasih z lopatko. Zame je hrana umetnost, le da jo na koncu lahko poješ!

Najbolj zabavna zgodba o tebi?

Ko sem bil majhen, sem se enkrat znašel z barbikami. Miklavž je namreč pomotoma zamenjal darila z napačno hišo! Ampak sem jih vseeno sprejel kot svoje in se z njimi igral.

Najbolj žalostna zgodba o tebi?

Najbolj žalostno obdobje v mojem življenju je bilo, ko sem spoznal, da doma ne morem biti to, kar sem. Moral sem se preseliti v Amsterdam, da sem lahko zares začel živeti življenje, kakršno čutim. Bilo je težko pustiti vse za sabo, ampak šele tam sem prvič začutil svobodo. Kasneje, ko sem počasi začel kazati pravega sebe, me je veliko ljudi sprejelo z odprtimi rokami, kar mi je dalo ogromno moči in samozavesti.

Kdaj si se prvič "srečal" s kuhalnico?

S kuhalnico sem se prvič "srečal" v študentskih letih, ko sem začel živeti sam. Seveda se je začelo preprosto – testenine s tuno, paradižnikova omaka, smetanova omaka z gobami in jajčka. Kasneje sem svoje znanje nadgrajeval prek TikToka, Instagrama, različnih masterclassov in YouTuba.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Moja prva kuharska mojstrovina je bila golaž. Res sem užival, ko sem ga prvič naredil – bil je preprost, ampak okusen, in občutek, da sem nekaj ustvaril popolnoma sam, je bil fantastičen. Sem ga pa naredil doma sam in sva ga skupaj z možem pohlastala kot nič.

Največji eksperiment, ki si ga izvedel v kuhinji?

Moj največji eksperiment je bila juha iz muškatne buče z vanilijo. Zdelo se mi je noro, da bi sladek okus vanilije kombiniral z bučo, ampak sem moral poskusiti, ker če obstaja "pumpkin pie", ki je sladka, potem zagotovo tudi tukaj paše – to je bila moja teorija. Na koncu je bila kombinacija top! Kremasta, nežna in z ravno prav sladkobe, da te zmede, ampak v dobrem smislu. Na vrhu pa še kakovostna bučna semena in bučno olje.

Bi rekel, da si v kuhinji urejen in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Ponavadi imam recept kot izhodiščno točko, ampak ga kasneje vedno malce spremenim in dodam svoj "spin-off". Rad sem organiziran in rad imam čisto kuhinjo, medtem ko kuham, ampak pogosto želim narediti preveč stvari naenkrat in takrat postanem kaotičen.

Si kdaj ustvaril popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Naredil sem mafine, a sem uporabil preveč pecilnega praška. Videti so bili res lepi, taki preliti s čokolado na vrhu – lepo narasli, zlato rjavi – ampak okus je bil kar grenek.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Moja najljubša specialiteta je rižota z gobami, špinačo, lešniki in kapljico tartufovega olja. To jed sem izpopolnil skozi čas. Rad imam njen umami okus in kontrast med kremno teksturo rižote ter hrustljavostjo lešnikov. Jed deluje preprosto, a skriva ogromno karakterja.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Najljubši je seveda plating, takrat ko res vse pride skupaj na krožnik, pa ker se res lahko malo poigraš in eksperimentiraš. Res pa ne maram pospravljanja na koncu, ponavadi poskušam čim več že sproti, vendar se na koncu vseeno nabere kar nekaj stvari, ki jih med kuhanjem ne uspeš zložiti v pomivalni stroj.

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

S platingom hrane na krožnik.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Kdorkoli reče, da ne bo težko, mislim, da malo laže, haha! Seveda bo – pritisk časa, kamere, nepredvidljive naloge, sodniki ... vse to skupaj je velik izziv.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvil najboljši odnos? Zakaj?

Najbolj me je strah Karima, ker res obvlada sladice, jaz pa tam še nimam veliko izkušenj. Bo treba kar potrenirati, da ga navdušim in pokažem, da se lahko daleč pride tudi brez velikega znanja – s pravo mero truda in ustvarjalnosti. Mislim pa, da bi najboljši odnos razvil z Luko, ker se mi zdi, da imava podoben slog kuhanja in razmišljanja o hrani – preprost, a hkrati premišljen pristop.

Če bi lahko en teden kuhal z enim od sodnikov, koga bi izbral?

En teden z Luko Jezerškom? Ja, to bi bilo fantastično. Moj slog je najbolj podoben njegovemu, zato bi lahko skupaj ustvarila nekaj res posebnega + ob tem bi se še veliko naučil.

Kako misliš, da se boš spopadal s stresom pred kamerami?

Malo strahu imam, ampak ga ni mogoče povsem odpraviti – pritisk časa pred kamerami zna biti še bolj stresen. Ampak sem prepričan, da se bom po nekaj snemanjih navadil in postal bolj sproščen. Je pa vedno lažje to reči, kot pa dejansko doživeti.

Če bi bil hrana, katera hrana bi bil?

Najverjetneje bi bil goba – naraven, nekje sredi gmajne, poln umamija in vedno presenetljiv.

Če bi imel nekoč svojo restavracijo, kakšno bi imel?

Moja restavracija bi združevala umetnost in hrano. Na stenah bi bile umetniške slike, fotografije in umetnine, na krožnikih pa jedi, ki bi se z njimi ujemale – kot razstava, ki jo občuduješ z očmi in okušaš z brbončicami.

Kaj bi naredil z nagrado, če bi zmagal v MasterChefu?