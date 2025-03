Tamara Erlah

Tamara je 33-letna mamica dveh otrok, starih 10 in 7 let, ki prihaja iz Žirovnice. Po poklicu je CNC operaterka, vendar sta njena strast kuhanje in peka. Odraščala je v kuhinji, saj sta bila oba starša kuharja, in že v mladosti je začela preizkušati svoje kuharske veščine. Najbolj jo veseli priprava gorenjskih jedi, kot so ajdovi krapi, in rada se preizkuša v novih izzivih, kot je priprava tort ali sladkih specialitet. Tamara si želi razviti svojo strast do kuhanja in v prihodnosti odpreti svojo kavarno, kjer bi stregli sladice in zajtrke.