Tanja Pirc

Moto: Me bodi kot drugi in sledi svojim sanjam.

Kdaj si se prvič 'srečala' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

Ne spomnim se natančno, ampak mislim, da je bila to priprava palačink z mami, ko mi je razložila, kako pomembno je, da zmes mora počivati, da so potem palačinke dobre. Kuhanje mi je bilo vedno v veselje, ker sem vedno imela možnost, da kuham po svoje.

Kdo te je navdihnil za kuhanje: šovi ali mama, babica ... Nekdo od družinskih članov?

Zagotovo mami, ker je znala iz zelo preprostih sestavin pripraviti odlično kosilo – vsak dan.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Beef bourguignon, pripravila sem jo za prijatelje – zahtevne jedce.

Največji eksperiment, ki si ga izvedela v kuhinji? Si kdaj poskušala z mešanjem poljubnih sestavin in ustvarjanjem lastne recepture po svojem občutku in kakšen je bil končni rezultat?

Največji eksperiment je zagotovo kreacije s čokolado in dodajanje neobičajnih sestavin, kot so smrekovi vršički, rušovje in vrtnična marmelada. Kar nekaj časa je bilo potrebno, da sem osvojila znanje in veščino, da je bil rezultat popoln. Končni, meni najbolj pomemben rezultat je bil ta, da so vsi, ko so okušali moje praline, želeli še.

Bi rekla, da si v kuhinji urejna in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Bi rekla, da sem kar urejena. So pa jedi, ki jih delam brez meric.