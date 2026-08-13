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Tanja Rajar

Ljubljana, 13. 08. 2026 08.00 pred 8 urami 3 min branja 0

Avtor:
E.K.
Tanja Rajar

Tanja Rajar je prijazna, ustrežljiva, družinska in ljubiteljska ustvarjalka sladkih dobrot. Gostinska tehnica, ki obožuje peko, dekoracijo in velike slaščičarske izzive – pripravila je tudi petnadstropno poročno torto.

Ime in priimek: Tanja Rajar

Starost: 41

Kraj: Novo mesto

Izobrazba: gostinski tehnik

Zaposlitev: proizvodnja

Najbolj zabavna zgodba o tebi?

Ko sva s sedanjim možem postala par, sem tretji dan odšla na dopust s teto in mu iz Švice poslala razglednico brez besedila in brez znamke, ljubezen pač.

Najbolj žalostna zgodba o tebi?

Pareza facialis pri 18 letih, ki je zagotovo bistveno vplivala na moje nadaljnje odločitve v življenju.

Kdaj si se prvič "srečala" s kuhalnico?

Ne neposredno s kuhalnico, s kuhinjo pa že kar zgodaj. Že kot šestletna deklica sem očetu zjutraj, preden sva se odpravila od doma, jaz v malo šolo in on v službo, spekla jajčka in skuhala kavo; pri tem sem morala stati na stolu, saj sem bila še premajhna.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Mami pravi, da je bila to tortica za očetov rojstni dan že zgodaj v osnovni šoli; tortico sva sicer pripravili skupaj, dekorirala pa sem jo sama.

Največji eksperiment, ki si ga izvedla v kuhinji?

Največji eksperiment je zagotovo bila petnadstropna poročna torta.

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Sem urejena, poskušam hitro pospraviti za sabo in odmakniti stvari, ki jih ne potrebujem več.

Si kdaj ustvarila popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Prav zagotovo je bilo kar nekaj takšnih, predvsem na začetku pri ustvarjanju tortic.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Ajdovi štruklji z orehi in omako iz hrušk.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Najbolj ne maram trebiti solate – verjetno to izhaja iz prakse na gostinski šoli.

Najraje pa dekoriram tortice ali sladice.

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

Rekla bi, da s svojo hitrostjo dela v kuhinji in hitrim učenjem novih metod.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Ja, prepričana sem, da bo težko. Vsak dan, ko je bližje, se bolj sprašujem o tej svoji odločitvi.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvila najboljši odnos? Zakaj?

Najbolj me je strah Luke, ker deluje najbolj strog, te njegove obrazne mimike, ko res ne veš, ali si ga totalno pihnil, potem pa zna priti tudi pozitiven komentar. Po mojem mnenju bi to lahko bil Mojmir, me najbolj zanima njegov način kuhanja.

Kako misliš, da se boš spopadala s stresom pred kamerami?

Uf, mislim, da bo sprva kar izziv, potem pa verjamem, da bo bolj stresno čakanje na sodniške komentarje in kritike.

Če bi bila hrana, katera hrana bi bila?

Sladka tortica, mehka, sočna in lepa.

Če bi imela nekoč svojo restavracijo, kakšno bi imela?

Moja restavracija bi bila videti domače z modernim pridihom, prostor z veliko svetlobe, sonca, nevtralne barve s tem, da bi prevladovala bela barva. Pohištvo v kombinaciji modernega in starega. Veliko cvetja v pastelnih barvah, sveče. Malo načičkano, vendar s pravo mero okusa.

Kaj bi naredila z nagrado, če bi zmagala v MasterChefu?

Če bi zmagala, bi vzela kovček, spakirala in šla na kulinarično popotovanje po Italiji, ker me ta kulinarika najbolj zanima. V Italiji njihovi prigrizki in testenine, pice; šla bi na tečaj za izdelavo domačih testenin, peke pic in še kaj. Potem pa bi pot nadaljevala v Francijo, kjer me najbolj navdušuje njihov slog sladic, tudi tam bi se udeležila delavnic, in potem še naprej preko Anglije, kjer imam ogledanih nekaj delavnic dekoriranja tort, in domov. Znanje, ki bi si ga nabrala na tem kulinaričnem potovanju, bi potem uporabila pri svoji želji in viziji po lastni kuhinji, kjer bi ustvarjala sladice, imela kulinarične delavnice in dogodke.

Tanja Rajar masterchef slovenija tekmovalka oddaja

Tilen Zonta

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