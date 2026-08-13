Ime in priimek: Tanja Rajar Starost: 41 Kraj: Novo mesto Izobrazba: gostinski tehnik Zaposlitev: proizvodnja

Najbolj zabavna zgodba o tebi?

Ko sva s sedanjim možem postala par, sem tretji dan odšla na dopust s teto in mu iz Švice poslala razglednico brez besedila in brez znamke, ljubezen pač.

Najbolj žalostna zgodba o tebi?

Pareza facialis pri 18 letih, ki je zagotovo bistveno vplivala na moje nadaljnje odločitve v življenju.

Kdaj si se prvič "srečala" s kuhalnico?

Ne neposredno s kuhalnico, s kuhinjo pa že kar zgodaj. Že kot šestletna deklica sem očetu zjutraj, preden sva se odpravila od doma, jaz v malo šolo in on v službo, spekla jajčka in skuhala kavo; pri tem sem morala stati na stolu, saj sem bila še premajhna.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Mami pravi, da je bila to tortica za očetov rojstni dan že zgodaj v osnovni šoli; tortico sva sicer pripravili skupaj, dekorirala pa sem jo sama.

Največji eksperiment, ki si ga izvedla v kuhinji?

Največji eksperiment je zagotovo bila petnadstropna poročna torta.

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Sem urejena, poskušam hitro pospraviti za sabo in odmakniti stvari, ki jih ne potrebujem več.

Si kdaj ustvarila popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Prav zagotovo je bilo kar nekaj takšnih, predvsem na začetku pri ustvarjanju tortic.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Ajdovi štruklji z orehi in omako iz hrušk.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Najbolj ne maram trebiti solate – verjetno to izhaja iz prakse na gostinski šoli. Najraje pa dekoriram tortice ali sladice.

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

Rekla bi, da s svojo hitrostjo dela v kuhinji in hitrim učenjem novih metod.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Ja, prepričana sem, da bo težko. Vsak dan, ko je bližje, se bolj sprašujem o tej svoji odločitvi.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvila najboljši odnos? Zakaj?

Najbolj me je strah Luke, ker deluje najbolj strog, te njegove obrazne mimike, ko res ne veš, ali si ga totalno pihnil, potem pa zna priti tudi pozitiven komentar. Po mojem mnenju bi to lahko bil Mojmir, me najbolj zanima njegov način kuhanja.

Kako misliš, da se boš spopadala s stresom pred kamerami?

Uf, mislim, da bo sprva kar izziv, potem pa verjamem, da bo bolj stresno čakanje na sodniške komentarje in kritike.

Če bi bila hrana, katera hrana bi bila?

Sladka tortica, mehka, sočna in lepa.

Če bi imela nekoč svojo restavracijo, kakšno bi imela?

Moja restavracija bi bila videti domače z modernim pridihom, prostor z veliko svetlobe, sonca, nevtralne barve s tem, da bi prevladovala bela barva. Pohištvo v kombinaciji modernega in starega. Veliko cvetja v pastelnih barvah, sveče. Malo načičkano, vendar s pravo mero okusa.

Kaj bi naredila z nagrado, če bi zmagala v MasterChefu?