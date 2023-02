Tilen Belošević

Tilen je bil kot otrok pri hrani zelo izbirčen, zato se je posluževal predvsem sladkega. Kasneje je začel odkrivati slane jedi in različne kombinacije okusov, ki so ga spreobrnile v ljubitelja slanega. V kuhinji vsak teden preživi od dve do tri ure, njegova specialiteta pa je jabolčna pita, saj gre za sladico, ki jo je v življenju največkrat pripravljal in posledično najbolj izpilil.

Starost: 24 let

Kraj: Celje

Izobrazba/zaposlitev: študent laboratorijske zobne protetike Kdaj si se prvič 'srečal' /'spopadel' s kuhalnico? Opiši izkušnjo. Ko sem bil še otrok in sem mami pomagal v kuhinji. Imel sem se odlično, pa čeprav sem samo tehtal sestavine za pripravo in opazoval, kaj se dogaja v posodi. Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil? Jabolčna pita, poskusila sta jo oče in mati. Največji eksperiment, ki si ga izvedel v kuhinji? Beef Wellington, ki pa je presenetljivo zelo dobro izgledal in presenetil tudi z odličnim okusom. Bi rekel, da si v kuhinji urejen in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos? Odvisno, kaj pripravljam. Pri pripravi sladkih jedi se držim meric in postopkov, pri slanih jedeh pa se velikokrat poslužujem stare dobre metode, ki se ji reče "od oka". Si kdaj ustvaril popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši? Seveda, goveji steak oziroma zrezek, pečen na medium v slivovi omaki z rdečim vinom in vlivanci. Izgledalo je odlično, a je slivova omaka prevzela preveč okusa in vse skupaj je postalo malenkost preveč kislo. Ali raje kuhaš ali pečeš? Zakaj? Oboje oziroma eno in drugo, odvisno od jedi. Slano ali sladko? Zakaj? Slano, ker sem bil kot otrok zelo izbirčen glede hrane in sem pojedel veliko sladkega. Ko pa sem začel odkrivati okuse slanih jedi in različne kombinacije le teh, so se sladke jedi prestavile na drugo mesto. Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike? Jabolčna pita, ker je to prva stvar, ki sem jo pripravil v kuhinji, in obenem tudi jed, ki sem jo največkrat pripravljal. icon-expand Tilen Belošević FOTO: POP TV Koliko časa na dan/teden preživiš v kuhinji? Vsak teden vsaj 2 do 3 ure na dan. Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš? Najljubše kuharsko opravilo je definitivno 'sprotna degustacija', najmanj ljubo pa čakanje. S čim nameravaš navdušiti naše sodnike? Z improvizacijo in dobro kombinacijo okusov. Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko? Pustimo se presenetiti. Najtežja stvar pa bo zagotovo časovna omejitev. Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvil najboljši odnos? Zakaj? Načeloma me ni strah nobenega izmed sodnikov, če bi moral izbirati, pa bi izbral Bineta, ker se mi zdi, da je od vseh treh sodnikov najbolj strog. Če bi lahko en teden kuhal z enim od sodnikov, koga bi izbral? Izbral bi Karima, saj mislim, da bi se v kuhinji zelo dobro razumela, poleg tega pa bi od njega odnesel veliko znanja, tako na sladkem kot slanem področju. Kako misliš, da se boš spopadal s stresom pred kamerami? Pred kamerami sem kar domač in mislim, da ne bom imel problema s stresom. Če bi bil hrana, katera hrana bi bil? Pravijo, da ješ to, kar si. Zato bi izbral toast, ker sem malenkost tolst. Kaj bi naredil z nagrado, če bi zmagal v tekmovanju MasterChef? Po vsej verjetnosti bi s prijatelji ustanovili podjetje in odprli restavracijo ali pa kupili in obnovili tovornjak s hrano ter se z njim vozili po Sloveniji.