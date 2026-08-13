Ime in priimek: Tjaša Kušter Starost: 25 let Kraj: Oplotnica Izobrazba: Organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti Zaposlitev: Trgovina

Najbolj zabavna zgodba o tebi?

Da sem hodila na gostinsko šolo in sploh nisem marala kuhanja, še vedno obožujem One Direction in včasih sem malo nora.

Kdaj si se prvič "srečala" s kuhalnico?

Prvič sem se srečala s kuhalnico, ko sem bila stara okoli 6 let, ko sem pomagala pokojni babici kuhati kosilo, ko me je pazila, ko sta bila starša v službi.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Kinder torta, prijatelji.

Največji eksperiment, ki si ga izvedla v kuhinji?

Pralineji

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Se držim posodic, meric in postopkov.

Ali raje kuhaš ali pečeš? Zakaj?

Pečem, ker se v tem bolj znajdem in v tem uživam.

Slano ali sladko? Zakaj?

Sladko, ker se mi zdi, da ko pripravljam sladko in sem v elementu, sem čisto v svojem svetu in strmim k temu, da pripravim popolno sladico.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Čokoladna monoporcijska tortica, ker se enostavno stopi v ustih.

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Najljubše kuharsko opravilo mi je kuhanje, najmanj ljubo pa pospravljanje za drugimi.

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

S kakšno dobro sladico izpod mojih rok.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Včasih zagotovo.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvila najboljši odnos? Zakaj?

Po pravici povedano, me je strah vseh treh, ampak mislim, da bi najboljši odnos razvila s Karimom. Bomo videli.

Kako misliš, da se boš spopadla s stresom pred kamerami?

Po moje bom tako zatopljena v kuhanje, da jih bom odmislila.

Če bi bila hrana, katera hrana bi bila?

Čokolada

Če bi imela nekoč svojo restavracijo, kakšno bi imela?

Imela bi slaščičarno na princip Starbucksa, torej postrežba samo pri šanku, mize in stoli bodo, vendar tam postrežbe ne bo. V ponudbi bi imela tortice, monoporcijske tortice, rogljičke, kavo ter pijačo. Slaščičarno bi imela v kakšnih pastelnih barvah v ambientu z razgledom in teraso.

Kaj bi naredila z nagrado, če bi zmagala v MasterChefu?