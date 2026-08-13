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MasterChef Slovenija tekmovalci

Valentina Pukšič

Ljubljana, 13. 08. 2026 08.00 pred 8 urami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Valentina Pukšič

Valentina Pukšič je najmlajša tekmovalka in strastna slaščičarka. "Preprosto kmečko dekle", polno energije in zgovorno, ki rado ljudi okoli sebe spravlja v dobro voljo. Močno je povezana s tradicionalno kulinariko in domačim okoljem.

Ime in priimek: Valentina Pukšič

Starost: 18

Kraj: Lenart v Slovenskih goricah

Izobrazba: Slaščičarka

Najbolj zabavna zgodba o tebi?

Da zraven mene nikoli ni tišine, zmeraj se smejimo in smo dobre volje, saj mi veliko pomeni, da so ljudje okrog mene nasmejani in veseli.

Kdaj si se prvič "srečala" s kuhalnico?

Pri štirih letih, ko sva z mamo v kuhinji gnetli testo in sem kot majhna punčka opazovala, kako se to dela, na koncu pa je nastal najboljši kruh.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Sadna torta s pistacijo in malino. Poskusili so jo družinski člani.

Največji eksperiment, ki si ga izvedla v kuhinji?

Orehova potica

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Odvisno od trenutka, ampak se vedno bolj trudim, da je vse urejeno, saj tudi lažje delam in se organiziram.

Ali raje kuhaš ali pečeš? Zakaj?

Pečem, saj sem po poklicu slaščičarka in me je to od zmeraj zanimalo.

Slano ali sladko? Zakaj?

Bolj sladko.

Zakaj in katera je tvoja najljubša kuharska specialiteta, za katero upaš priseči, da bi sezula tudi naše sodnike?

Kos pljučne pečenke v vinski omaki s prilogo pommes duchesse

Tvoje najljubše in najmanj ljubo kuharsko opravilo, česa res ne maraš?

Najljubše je kuhanje in peka, najmanj pa na koncu, če mi stvari ne uspejo, da niso niti za poskusiti.

S čim nameravaš navdušiti naše sodnike?

Za začetek, da se predstavim, nekaj slanega.

Se ti zdi, da bo v MasterChefu težko?

Definitivno da.

Katerega od naših sodnikov te je najbolj strah in s kom misliš, da boš razvila najboljši odnos? Zakaj?

Najbolj strah me je Karima , ker vem, da je glede sladic zelo strog in pričakuje veliko. Najboljši odnos verjamem, da bom razvila z Luko Jezerškom.

Kako misliš, da se boš spopadala s stresom pred kamerami?

Poskusila bom ostati čim bolj mirna in osredotočena.

Če bi bila hrana, katera hrana bi bila?

Krof

Če bi imela nekoč svojo restavracijo, kakšno bi imela?

Imela bi vse v bolj domačem ambientu. Jedi bi bile tradicionalne.

Kaj bi naredila z nagrado, če bi zmagala v MasterChefu?

Na kmetiji bi odprla turistično kmetijo in bi gostom ponujala jedi ter pred njimi ustvarjala.

Valentina Pukšič masterchef slovenija tekmovalka oddaja

Tjaša Kušter

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