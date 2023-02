Zala Pungeršič

Opiši se v nekaj stavkih.

Sem optimistka, ki na življenje, včasih malo naivno, vedno glede s svetle strani. Gotovo nisem ena tistih, ki ima natančno določene cilje, večkrat se preprosto prepustim toku in plavam, kamor me nese. Vsako priložnost, ki mi je dana izkoristim – večkrat tudi brez premisleka. Ni me strah izzivov in novih preizkušenj. Iznajdljiva in prilagodljiva v vsakem okolju in v vsaki situaciji. Tisti žar v očeh mi dajejo ljudje, s katerimi se obdajam – njihove zgodbe in kultura. Vedno sem rada v dobri družbi, kjer me poznajo kot energično, empatično, zgovorno in vedno lačno.

Kdaj si se prvič 'srečala' / 'spopadla' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

Moji kuharski začetki sežejo v osnovno šolo, ko sem nama z očetom, ko je bila mami še v službi, pripravljala kakšne manj zahtevne obroke. Velikokrat pa sem tudi dokončevala jedi, ki si jih je zamislila in tudi že začela pripravljati mami. V osnovni šoli sem se v sklopu gospodinjskega krožka udeležila tudi kuharskega tekmovanja.

Katera je bila tvoja prva kuharska mojstrovina in kdo jo je prvi poskusil?

Težko vprašanje. Kaj je bila ta kuharska mojstrovina, žal ne vem, zagotovo pa so jo prvi poizkusili in strokovno ocenili moji družinski člani.

Največji eksperiment, ki si ga izvedla v kuhinji?

Vedno ustvarjam po navdihu in glede na to, kateri letni čas je, kaj se najde v domači shrambi, v hladilniku, zamrzovalni skrinji, na domačem vrtu, njivi ali pa glede na to, kaj je v trgovini v akciji. Zato je skoraj vsako moje kuhanje eksperiment.

Bi rekla, da si v kuhinji urejena in se držiš posodic, meric in postopkov ali vlada popoln kaos?

Odvisno od jedi, ki jo pripravljam, in časa, ki ga imam na voljo. Večkrat sicer vlada moj, kot mu pravim, urejeni kaos. Čeprav je na zunaj včasih videti, kot da bi bili sredi neurja, sama vedno vem, kje imam kaj in kaj moram še postoriti. Sicer pa se po navadi receptur nikoli ne držim do potankosti, vedno kaj odvzamem, dodam, zamenjam.

Si kdaj ustvarila popolno jed navzven, katere okus ni bil najboljši?

Ob poskušanju mojih jedi (zaenkrat) še nihče ni ničesar izpljunil.

Ali raje kuhaš ali pečeš? Zakaj?

Pečica je zakon, vendar pa sem se zadnja leta bivanja v študentskem domu naučila (pre)živeti tudi brez nje. Zato mi je sedaj ljubše kuhanje, ker lahko sproti poizkušam, dodajam sestavine, začimbe in tako zagotovo vem, da bo jed na koncu okusna. Pri peki pa velikokrat ni prostora za napake in popravke.