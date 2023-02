Žiga Škvorc

Opiši se v nekaj stavkih.

Sem oseba, ki rada počne in se uči novih stvari. Vedno so mi od rok šle zadeve, povezane z logiko in matematiko, dobro pa sem igral tudi šah, kjer sem se večkrat udeležil državnih prvenstev. V srednji šoli in na faksu sem se pričel ukvarjati z vizualizacijami in tam sem združil svoje tehnično znanje z željo po ustvarjanju. Izučil sem se v animacijah in 2d ter 3d oblikovanju in sem ponosen, da sem pridobil poklic, kjer lahko to s pridom uporabljam. Pred kakšnim letom sem se pričel rekreativno ukvarjati s plezanjem, ker je to res neverjeten šport, ki te definitivno ohranja v dobri fizični pripravljenosti. V kuhinjo sem se zaljubil, saj kombinacija tehničnega in oblikovnega znanja zahteva tudi telesno aktivnost in zbranost, za češnjo na vrhu pa še dobro ješ.

Najbolj zabavna zgodba o tebi ...

Ko sem bil res majhen, sem šel z babico in dedijem na vikend. Takrat nisem jedel preveč raznoliko, sem pa oboževal kruh brez skorje. Na poti do vikenda sem odtrgal krajec in počasi začel jesti sredico kruha. Na poti sem pojedel celo kilo kruha, tako da je ostala le skorja. Kruh je navzven bil videti nedotaknjen. Ko smo prispeli, sta babi in dedi ugotovila, kaj sem naredil. Dedek se je ustrašil, kako bo tako velika količina kruha vplivala na moj želodec in je ostal celo noč buden zraven mene.

Najbolj žalostna zgodba o tebi ...

Aprila 2020 sem prejel klic od sestre Tjaše, da se je dedek v nesreči huje poškodoval. Takoj sem poklical babico, ki mi je v joku povedala, da je bila nesreča usodna. Bil je oseba, ki mi je vedno stala ob strani, neverjetno dobre volje in nisi mogel, da ga ne bi imel rad. Od malega sem bil z njim zelo povezan, in ko sem izvedel novico, sem imela sprva težave, kako se z njo spoprijeti. Sem že kdaj prej jokal, ampak toliko kot takrat pa nikoli.

Kdaj si se prvič 'srečal' /'spopadel' s kuhalnico? Opiši izkušnjo.

Prvič sem se s kuhalnico srečal, ko je dedek kupil posebno napravo za peči jajca. Ker sem kot otrok malo jedel, mi je s tem hotel narediti zadevo bolj zanimivo. To mu je tudi uspelo. Dejansko pa si ta jajca pekel nad svečo v ponvi, veliki za ne več kot eno jajce