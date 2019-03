MasterChef ura je bila prehitra za Tita Gomeza

Osem tekmovalcev je moralo dokazati, da so držali svojo obljubo, ki so jo dali na avdiciji. Tit Gomez je med zahtevnimi preizkušnjami ohranil mirnost, a se je prav zaradi tega moral na koncu posloviti. Sodniki so ocenili, da MasterChef ura zanj teče prehitro.

Za obstanek v šovu MasterChef Slovenija so se v prvi izločitveni oddaji pomerili Andrej Težak - Tešky, Sandra Salihović, Klemen Orter, Mateja Ulaga, Anže Kuplenik, Tit Gomez, Tina Hrastnik in Špela Golob. Sodniki so jih spomnili na obljubo, ki so jo dali na avdiciji, in sicer bi se morali do začetka snemanja naučili kuharskih osnov. Iz osnovnih sestavin so morali pripraviti sedem znanih komponent, s katerimi so si lahko najhitrejši prikuhali varnost.

Ko so izvedeli, kaj jih čaka FOTO: POP TV

Najprej so morali pripraviti vlivance. Tit je komentiral: "Imam zelo flegmatičen odnos do celotne zadeve." Ostali tekmovalci so bili precej izgubljeni in v spominu imeli recepta, a so z malce pomoči z balkona našli pravo pot in prav veganka Mateja Ulaga se je prva razveselila varnosti. Luka Jezeršek: "Všeč si mi zato, ker si resno vzela MasterChef tekmovanje." Andrej je povedal: "Mateji je ratalo, ker je veganka z jajci."

Mateja ni skrivala veselja FOTO: POP TV

Naslednja komponenta je bila bešamel in Klemen Orter je zagriznil v dano priložnost, medtem ko si je Tit za svoj cilj zadal, da bo še naprej ostal povsem miren. Prvi je pred sodnike stopil Anže Kuplenik, ki mu je uspelo z dobro organizacijo prehiteti ostale in končati izziv.

Anžetu se je odvalil kamen od srca FOTO: POP TV

Andrej Težak - Tešky je uspel v kuhinji MasterChefa ukrasti nekaj trenutkov za meditacijo, da je lahko šel poiskat mir v svojo ljubo Indonezijo. Ko je izvedel, da bodo morali pripravljati majonezo, je napovedal, da je pripravljen povzpeti se na balkon. In res mu je uspelo z, kot je povedal Bine Volčič, vrhunsko majonezo.

Pa naj še kdo podvomi v moč meditacije FOTO: POP TV

Toffe karamela je bila naslednja. Klemen si je hitro povrnil samozavest, a se je zavedal konkurence v podobi Špele Golob. Tekmovalka je ocenila, da je v prednosti, ker so ostali pretiravali s količino sladkorja. Ko je na koncu res šla prva pred sodnike, je dražila Klemna, ta pa se je šalil: "Upam, da se boš spotaknila, pa vse razlila po tleh." Karim je želel poizkusiti še njegovo karamelo, a je nazadnje slavila Špela.

Športno je prenesel poraz FOTO: POP TV

Tina Hrastnik je pred naslednjim izzivom skoraj klonila pod navalom čustev. Klemen Orter jo je prijateljsko miril in jo poskušal spraviti v smeh, kar mu je tudi uspelo. Njena največja motivacija sta bili prikupna hčerka Neža in njuna boljša prihodnost. Tit si za razliko od nje ni dovolil, da bi mu naporni izzivi prišli do živega.

Klemen je prijazno bodril Tino FOTO: POP TV

Zeliščno maslo je bil nov zalogaj in nova priložnost za tekmovalce. Napotke za pripravo jim je dal Bine, ki ga obožuje, zato je pričakoval, da bodo tekmovalci dali vse od sebe. A Klemen je bil povsem izgubljen, opiral se je na napotke z balkona. Med hitenjem se je tudi urezal, Bine pa je ocenil, da mu slabo kaže. Tit si je med pripravo zeliščnega masla prepeval pesmi, a ga je, presenetljivo, prvi prinesel pred sodnike. Ni pa bilo dovolj dobro za balkon, zato se je moral znova lotiti izziva. Tudi Sandri in Tini ni uspelo, nakar je Klemen vendarle slavil ‘masleno zmago’, in to s popolnim izdelkom.

Karma ga je očitno hitro, po 'masterchefovo' poplačala za prijaznost FOTO: POP TV

Predzadnja komponenta je bila tortilja, ki se je nihče ni učil pripravljati. Tina se je odločila, da se bo borila do konca, Tit pa je ostal zvest samemu sebi in ni mogel obljubiti Luku, da bo pohitel. Tit: "Ne bom pustil, da me nekdo čez razne trike prepriča v to, da se bom jaz zdaj tu stresiral … Jaz bom bil miren in kamor pridem s to mirnostjo, pridem. Ne bom se spreminjal nič, takšen sem in takšen sem si všeč in to je to." Tina je pred sodnike postavila premalo pečeno tortiljo, enako napako sta storila Sandra in Tit. Tina je tako dobila drugo priložnost in jo je tudi izkoristila. Luka jo je pohvalil: "Predvsem pa sem vesel, da nisi obupala."

Tekmovalci so se veselili skupaj s Tino FOTO: POP TV

Tit in Sandra sta dobila črna predpasnika, pripraviti pa sta morala poširano jajce. Sandra je stavila na svoj tempo, ki je bil hitrejši od Titovega, a ga je na koncu prehitela le za las, uspelo ji je tudi pripraviti popolno poširano jajce. Tit je bil tako prvi, ki se je poslovil od tekmovanja. Bine: "Mi si želimo, da ostaneš tak kot si, ležeren, flegmatičen, in mislim, da te bo tak vibe, kot ga imaš, prinesel daleč in da boš doma pripravil še veliko dobrih jedi. V MasterChefu pa ura malo, malo prehitro teče zate." Tit je izkušnjo v MasterChefu opisal kot "nerealno doživetje". Poslovil se je v veselem in pozitivnem duhu.

Sandra se je rešila v zadnjem hipu FOTO: POP TV

Tit Gomez je ostal zvest samemu sebi FOTO: POP TV

Bine je še naznanil, kaj tekmovalce čaka v nadaljevanju: "Zdaj pa se igra zares začenja." Tekmovalce čaka izziv skupin, med katerimi bodo občutili velike pritiske. Ne zamudite prihodnjo sredo in četrtek ob 21. uri na POP TV. Enodnevna predpremiera oddaj MasterChef Slovenija na VOYO.