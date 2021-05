MasterChefovci so se učili peke z drožmi od mojstrice Anite Šumer

Ena takšnih je bila tudi delavnica zAnito Šumer, mojstrico peke z drožmi. Ta jih je s svojim znanjem navdušila. "Anita je tako simpatična ženska in način njene predstavitve droži me je res osupnil. Delavnica je bila res sproščena, seveda pa poučna. Najbolj me je navdušila s trikom, kako pico spečeš v pečici, da je taka kot iz krušne peči," je za24ur.com povedala Maša Trubačev, Dušan Šubic pa je dodal: "Že pred delavnico sem poskusil peči z drožmi, a po tej delavnici to počnem še z večjim veseljem. Njen odnos do droži in njena prezentacija te prav zapeljeta, da začneš ali pa še pogosteje pečeš z drožmi."

A ne le, da so bili nad Anito navdušeni naši tekmovalci, tudi ona je bila navdušena nad njimi in kot je povedala, z večino ostaja v stikih in je izjemno vesela, da jih je lahko spoznala in jim predstavila peko z drožmi: "Meni je bilo zelo zabavno, prav 'drožastično', kako smo se povezali prek droži. Poznala sem dva tekmovalca od prej, in sicer Adama in Patricijo. Z Adamo se poznava že nekaj časa, in sicer iz te čili scene. Poznala pa sem tudi Alano preko njene mame, ki je kupila obe moji knjigi in hčerko navdušila nad drožmi. No, poznala pa sem tudi Patricijo, ampak takrat nje ni bilo več v tekmovanju. So bili pa res navdušeni, pica je bila fantastična, foccacio smo prav tako pojedli na hitro. Potem pa je vsak naredil še svoj ržen kruhek in vsak od njih je dobil droži. Na to nepozabno doživetje imam res lepe spomine. Zelo smo se ujeli, s tekmovalci ostajam v stikih."

Dodala je, da nekateri niso imeli prav nič izkušenj, nekateri pa so se v tem že poskusili: "Adam je imel nekaj izkušenj in Alana. Dušan je enkrat že poskusil, a mu ni najbolj šlo. Za ostale pa mislim, da niso imeli izkušenj od prej. Bilo je nekaj novega za njih in jim je bilo zelo zanimivo. So pa tekmovalci zelo srčni, vidi se, da so se res povezali, izjemno so simpatični."

Anita je za naš portal povedala, da šov zelo rada spremlja, predvsem, ker pozna tekmovalce, a na vprašanje, če ima favorita, odgovori: "O, marija! Ne, res ne vem, vsi so mi všeč. Ne bi rada izbirala med njimi."