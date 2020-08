Masterchefovec Žan: Želel sem biti le eden od aktivnih, zadovoljnih ljudi

Žan, ki je v spomladanskem delu šeste sezone kuharskega šova MasterChef Slovenija navduševal s svojimi kreacijami na krožnikih, se v družbi preostalih najboljših amaterskih kuharjev kmalu vrača na televizijske zaslone. Kuhar, ki obožuje zdrav način življenja, se jesenskih izzivov veseli in jih z nestrpnostjo pričakuje, zagon pa mu dajejo tudi izjemni rezultati, ki jih je dosegel z obilico treningov in discipline.

Žan Milosavljevićuživa v poletnih mesecih, ki jih je izkoristil za oddih in pripravo na pestro jesen, kar pa ne pomeni, da je zgolj počival. Odločil se je namreč, da se popolnoma posveti sebi in dobremu počutju, ter se tako obrnil k zdravemu načinu življenja, ki zanj predstavlja predvsem vztrajanje pri uravnoteženem prehranjevanju, ter redni športni aktivnosti, ki jo izvaja kar tri- do petkrat na teden. Zanj pa so pomembni tudi drugi dejavniki: ''Ključno je tudi, da ne kadim, da si vzamem čas za stvari, ki jih počnem za svojo dušo. Pomembno je, da se dobro počutim v svoji koži in da živim polno in aktivno življenje.''

Žan Milosavljević je z izvirnimi krožniki navduševal že spomladi, zdaj se v deseterici najboljših vrača na zaslone.

K tovrstnemu načinu življenja se je obrnil zaradi nezadovoljstva s svojo podobo ter počutjem: ''Že kot otrok nikoli nisem bil v dobri formi in kondiciji, želel sem si biti le eden od tistih 'normalnih, aktivnih in zadovoljnih ljudi'.'' Žan poudarja, da se je bilo izredno težko pogledati v ogledalo in v njem uzreti tistega nezadovoljnega fanta.

''Aktivno življenje mi prinaša dobro počutje, srečo, veselje do življenja, da mi dobro voljo, napolni me z energijo.''

Ob tem se je spomnil na svoje težave s težo, ki ga pestijo, odkar pomni:''Debelost me spremlja že od malih nog. Vedno sem imel nihanja teže. Ne govorim o kilogramu ali dveh, ampak o dvajsetih do tridesetih kilogramih viška.'' Kot deček se je tako udeležil tabora v Šentvidu pri Stični, kjer je s strokovno pomočjo večkrat shujšal in se po končanem taboru hitro ponovno zredil. ''Pri devetnajstih letih sem opravil vrsto zdravniških pregledov, ki so pokazali, da sem primeren kandidat za operacijo želodca,'' pripoveduje Žan, ki je poseg uspešno prestal, posledica pa je bila izguba teže. Vendar se je že čez nekaj let moral podati na ponovno operacijo, saj se je izkazalo, da je pri prvi vendarle šlo nekaj narobe. Rezultati niso izostali, čeprav z veliko truda, odrekanj in telovadbe: ''Veliko ljudi se po operaciji vrne na stara pota, jaz pa sem bil trdno odločen, da bo pri meni drugače. Spoznal sem vrhunskega trenerja Jana Čampo, s katerim sva dosegla vrhunske rezultate. S treningi in prehrano sva prišla na 92 kilogramov. Moja maksimalna teža je bila 148 kilogramov.''

V aktivnem načinu življenja uživa, saj ga osrečuje in mu daje zagon za nove izzive.

Žan je najbolj ponosen na doseženo težo in formo, ki jo vzdržuje že nekaj časa. Manjši padec forme in povečanje teže je bilo zaznati le po koncu karantene :''Takrat sem doma ogromno kuhal in ustvarjal nove jedi, telovadba v fitnes centrih pa je bila kar nekaj časa onemogočena. V nekaj mesecih sem se zredil za deset kilogramov, a sem že na starih tirih in znova treniram, da čim prej pridem v staro formo.''

''Aktivno življenje mi prinaša dobro počutje, srečo, veselje do življenja, da mi dobro voljo, napolni me z energijo. Takrat vse lepše steče, tako zasebno kot poslovno,''še doda masterchefovec, ki je načinu življenja prilagodil tudi svojo kuho: ''Domačo kuhinjo sem prilagodil tako, da sem omejil uživanje kruha in sladkorja. Moja šibka točka so pice! Če bi lahko, bi pico jedel vsak dan. Zdaj pa jo le še dvakrat na mesec.'' V šali omeni, da so njegov cilj trebušne mišice, tako imenovani 'six pack', realno pa je njegova želja ostati aktiven in v formi vse življenje: ''Da bom na poroki lep v smokingu,''doda v smehu.

Žan je vsak korak svojega napredka ovekovečil in tako sproti spremljal izjemne rezultate preobrazbe.