MasterClass z Luko Jezerškom, ki ga ne smete zamuditi

V novi sezoni MasterChefa Slovenija so svoje dragoceno znanje in trike s tekmovalci delili že vsi trije sodniki. Za začetek so jih povabili v gostilno, bistro in restavracijo, nato jih je slaščičarski mojster Karim Merdjadi popeljal v prefinjen svet krem, moussov in džemov, ki so bili osnova njegovih čudoviti sladic. Tekmovalci se MasterClassov iskreno veselijo, oziroma kot je povedal Jure Kirbiš: "To je ena velika nagrada za vse nas. Zdi se mi, da se ogromno naučimo, pa fino je videti sodnike v akciji."