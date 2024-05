Matej Muhvič: Najsrečnejši moraš biti, ko si na dnu

V svojem zadnjem izločitvenem testu, sem preživel pekel, in skupaj z Luko sva kot prva tekmovalca MasterChefa Slovenija sestavila croquembouche! Danes pa me je nebeška polenta res malo za... . Če pogledam nazaj, bi se odločil uporabiti prvo, neperfektno polento, in preostali čas raje posvetil svojim ostalim komponentam. Če bi se tako odločil, bi na koncu imel vsaj poln krožnik, saj so mi na koncu manjkale gobice, omaka, česnova čipka in paradižnički. Svoje odločitve, da sem šel popravljat polento, ne obžalujem, ker sem v tistem momentu mislil, da je to najbolje, ne bi pa ob možnosti ponovitve izziva tega storil še enkrat.

To, da sem lahko pred odhodom iz tekmovanja v tej kuhinji kuhal skupaj z bratom, je zame nepopisno lep spomin. Lahko bi rekel s tujko 'core memory' (jedrni spomin). Navkljub svojim dobrim krožnikom in izzivom, mi bo kuhanje z Nejcem ostalo najbolj pri srcu, saj sem bil res vesel, da lahko svojo MasterChef pot delim z njim in da tudi sam pride malo pogledat na TV. Punce, Nejc je samski, letnik 2004, priden in deloven, sam' gas!

Kljub padcem v tekmovanju si se vedno pobral in si se neusmiljeno gnal naprej. Zdelo se je, da so te tudi sotekmovalci postavljali pred najtežje ovire. Kako zelo debelo kožo si dobil v tekmovanju?

V vsakem okolju, v katerega si v življenju postavljen, si krojiš svojo pot in usodo sam. In če imaš v MasterChef tekmovanju 3 profesionalne kuharje za sodnike, definitivno poskušaš spremljati njihove mimike, kako komentirajo določene postopke oz. korake in res bereš med vrsticami, kot večkrat izpostavijo. Mislim, da ni potrebno biti nek hud psiholog, da kakšno stvar vidiš in slišiš, če si le pozoren in sproščen, kar pa tudi meni ni šlo vedno najbolje od rok. (smeh)

Do nekaterih uspehov te je pripeljalo tudi pozorno opazovanje sodnikov, kar so sami tudi opazili. Torej moraš biti v tekmovanju tudi dober psiholog in moraš znati brati med vrsticami, kajne?

(smeh) Ja, dostavil sem kar nekaj slabih jedi in vse so mi dale neko novo znanje in iz vsake izkušnje sem se naučil nekaj novega. Definitivno pa sem najbolj ponosen na svoj krožnik iz testa s sladoledom, saj je bil brez pripomb sodnikov!

Kako pa so tvoji najdražji komentirali tvojo pot v MasterChefu in kakšnih odzivov si deležen?

Moji najbližji in vsa razširjena družina so mi bili v neverjetno podporo in vsakemu posebej sem zelo hvaležen. Vsi odzivi so bili pozitivni in vzpodbudni! Najbolj pa sta me seveda podpirala starša in brat. Od sedaj naprej, bomo ob družinskih piknikih jedli še malo bolje kot prej.

Ob slovesu si povedal, da boš doma vadil jedi, ki ti v tekmovanju niso uspele. Ali si že vse izpilil ali popravni proces še traja?

Človek živi celo življenje. Od rojstva, pa do zadnjega diha. Tako tudi moje učenje in izpopolnjevanje mojih receptov in kuharskih sposobnosti. Najbolj pa se, po novem, posvečam sladicam in predvsem sladoledom vseh možnih okusov. (smeh)

Ostajaš v kulinariki. Ali ostaja tudi tvoja želja po bifeju?

Ostajam v kulinariki, to definitivno. Bom pa pred razmišljanjem o odprtju svojega bifeja najprej še nekaj časa gradil svoje in naše ime, ter delal cateringe za zaključene družbe. To mi je res 'gušt'. Ni lepšega, kot priti domov po 30-ih urah in več dela, se vreči v posteljo po odlično opravljenem dogodku in zaspati. (smeh)

Kuhal si že z Rokom Novakom. Ali se obeta še kakšno MasterChef sodelovanje in katere kulinarične dogodke še pripravljaš?

Z Rokom sem že kuhal in upam, da bova še kdaj in čimprej! MasterChef sodelovanj se ne bom nikoli branil in upam, da ostanemo v kontaktu in kaj skupaj 'spacamo'.

Preden si zapustil MasterChef kuhinjo, si zmago napovedal Juretu Pavliču. Nas pa zanima, zakaj?

Jure je veliki šef. Mojster ima službo, partnerko, dva otroka, čudovito letno kuhinjo in hišo, kmetijo ... In res sem ga občudoval, kako se je vedno z veseljem učil in raziskoval nove stvari, ter se kulinarično izpopolnjeval, čeprav bi večina ljudi v njegovih letih samo skomignila in se držala poznanega. Povrh vsega pa je tudi car žara! Jure ti speče prav vse, kar hodi, teče, leti ali plava. (smeh) Da o različnem testu in mokah sploh ne govorimo. Res mu privoščim prav vse, kar mu prihaja naproti! Velik in dober človek.