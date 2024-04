Matej se je rešil za las, poslovila se je Barbara

Na izločitvenem testu se je vse vrtelo okoli rebrc. Barbara Perić je že na začetku povedala, da ne je mesa, in da reber ni nikoli pripravljala. Barbara: " Danes ni moj dan. " Vsak tekmovalec si je izbral eno vrsto, na izbiro so imeli rebra divjega prašiča, jelena, govedine, teletine in jagnjetine. V prvem krogu kuhanja so pripravljali ulično hrano, trem najboljšim se je obetala varnost. V primeru neuspeha jih je čakal drugi krog kuhanja z enako vrsto reber.

Rok je pred sodnike postavil mariniranega divjega prašiča s pečenim krompirčkom in gobicami ter majonezo in BBQ omako. Mojmir mu je namenil 'kuharski blagor' in sodniki so se strinjali, da je razumel bistvo izziva. Karimu je bila jed dobra, tekmovalec pa je povedal, da ga je izjava ganila. Še bolj je bil vesel, ko se je lahko povzpel na balkon. Tja se je lahko povzpela tudi Julija.

Andrejini bao bunsi z natrgano teletino, majonezo s sriracho in solato iz korenčka in rdečega zelja so bili videti zelo lepo. Sodniki so se kregali za omako, ki si jo je prisvojil Luka. Slednji je tekmovalki kar takoj povedal: " Tebe ne spustimo domov, zato greš zdaj takoj na balkon. " Kolegoma je še komentiral: " Kako je bilo to dobro. "

Lidija je odlično pripravila meso in tudi ostale komponente, Luka je pohvalil idejo, a jo je čakal popravni izpit zaradi tehnične izvedbe. Njeni bunsi se namreč med peko niso dvignili. Amadeja je pripravila potrebuševino s kislim zeljem in korenjem v sendviču. Karim je povedal, da je uporabila premalo začimb, pogrešal je sočnost. V Barbarini jedi so sodniki opazili več težav, jagenjček je bil denimo premalo pečen. Luka je še dodal, da ni razumela bistva izziva. Matej ni dobro izkoristil in obdelal jelenovega mesa, sodnikom niso bile všeč niti priloge.

Domnovi bunsi z natrgano govedino, s krompirčkom, coleslaw omako in BBQ omako so bili Mojmirju všeč. Pohvalil je meso in solato, omaka pa je bila preveč sladkobna. Luka je pogrešal svežino in Karim se je strinjal, da bi moral tekmovalec servirati več zelenjave.

Julijini tacosi z natrganimi svinjskimi rebrci s karamelizirano čebulo, okisano redkvico in pikantno majonezo so bili videti slastno. Karim Merdjadi je povedal, da so zelo dobri, koruzna tortilja lepo pečena, meso lepo pripravljeno, vse skupaj pa dobro začinjeno. Luka Jezeršek je užival v okusih, Mojmir pa je upal, da se bo večer nadaljeval v enakem slogu.

Sodniki so za pripravo ulične jedi odmerili 90 minut. Julija se je odločila za tacos, Amadeja je po Karimovem postanku spremenila načrt in začela pripravljati tortilje. Barbara je priznala, da ne ve, kaj dela. V mislih je imela cmoke, ulična hrana pa ji ni bila blizu. Domen, Lidija in Andreja so vsi pripravljali bao bunse oz. bombete po japonsko, a z različnimi komponentami. Matej se je odločil za gozdne okuse, a je Mojmirja Šiftarja skrbelo zaradi omake, ki je bila podobna jogurtu. Rok je navdušil z idejo za svoj divjačinski street food.

Po drugem krogu testa se poslovi Barbara

V drugi krog kuhanja so tako morali Lidija, Domen, Barbara, Amadeja in Matej. Sodniki so želeli, da izbrana rebra povzdignejo v prefinjeno restavracijsko jed. Na voljo so imeli kar 90 minut. Barbara je tokrat imela idejo za jed, tudi Amadeja je bila bolje razpoložena, Karim pa je od tekmovalk pričakoval dobro tehnično izvedbo in postavitev na krožniku. Matej je stavil na malo komponent, ki bi jih bolj izpilil. Lidija in Domen sta kuhala z maksimalno osredotočenostjo, da bosta dostavila dobra krožnika. Luka je Domna pred koncem kuhanja usmerjal, začutil je njegovo veliko željo po uspehu. Matej pa je na koncu pozabil servirati dve komponenti.

Barbarine jagenjčkove kronice s štrukljem s kozjim sirom in vinsko omako niso navdušile. Karim je komentiral postavitev, ki ni bila vabljiva, omake je bilo premalo, pire ni imel lepe teksture, korenček pa je bil surov. Mojmir je opozoril na napake pri jagenjčku, Luka pa pri štruklju.

Amadejino dušeno potrebuševino z matevžem, kislim zeljem in jabolki sta Karim in Mojmir pohvalila, le da sta pogrešala več omake in več matevža. Luka pa ni bil zadovoljen, resda je bila jed zelo okusna, a je tekmovalka pokazala premalo tehnik in jed ni bila prefinjena restavracijska.

Lidijina kuhana goveja rebra s polento z rjavim maslom v naravni vinski omaki so navdušila. Karim je pohvalil omako, Luka pa prepričljive okuse. Mojmir ji je samo svetoval, naj bo pozorna na razmerje sestavin na krožniku.

Matejeva jed z videzom ni navdušila, je pa tekmovalcu uspelo narediti popravni izpit z jelenom. Mojmir je težavo videl v omaki, ki je bila sladka in neprave teksture. Karim omake sploh ne bi serviral, Luka pa je pohvalil kombinacijo sladkob, pogrešal je le več svežine.