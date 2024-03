Matej si želi MasterChef transformacije: Uživam v osrečevanju ljudi

OGLAS

22-letni Matej Muhvič je dobrovoljen in iskren Dolenjec, ki živi v Ljubljani. Je ambiciozen mlad podjetnik, ki je s svojim podjetjem že zaplaval v kulinarične vode, ukvarja se namreč s predpripravo hrane. Matej: "V bistvu gre za že razvit trg - predpripravljeni obroki so že dolgo med nami, sicer bolj prisotni v tujini, pa vendar. V Sloveniji trenutno ta trg še ni najbolje razvit in pri Meal Prep Life želimo ljudem to približati. Sami si prizadevamo, da strankam ne le privarčujemo časa, porabljenega v trgovini in kuhinji, pač pa želimo tudi doprinesti k zauživanju kakovostne hrane. Temu primerno ne uporabljamo nobenih konzervansov, aditivov ali umetnih barvil. Da so naši obroki sveži dlje časa tudi brez vseh dodatkov, nam omogoča uporaba naših steklenih vakuumskih posodic, s katerimi skrbimo za zmanjševanje odpada – polne prinesemo in prazne vzamemo."

Mateja je s svojimi dosežki najbolj impresioniral Gordon Ramsay. Na vprašanje, ali se med svojim delom zgleduje tudi po njegovem karakterju ali je bolj prijazne sorte, odgovori v smehu: "Ja, Gordon Ramsay se mi zdi, da je res ikona kuhinje modernega časa. Odraščal sem ob gledanju njegovih oddaj, kot so Hell's kitchen in Kitchen nightmares in seveda tudi vsi MasterChefi po svetu, v katerih je nastopal kot sodnik. Karakterno se ne zgledujem po nikomer. Verjamem v to, da nas raznolikost krepi in da smo, če smo zvesti sami sebi, lahko še najbolj srečni. Večkrat sem videti kot 'za***an' in 'preračunljiv', ampak knjige sam nerad sodim po platnicah, saj se pod mojo močno platnico skriva čudovita vezena sredica, polna barvite in živahne vsebine."

V MasterChef Slovenija prihaja, ker si želi preskoka na profesionalno raven, kar je sam opisal kot MasterChef transformacijo. V igri je seveda tudi zmaga. Matej: "Če bi rekel, da zmaga v MasterChefu ni cilj, bi lagal. Verjamem, da moraš v vsako tekmovanje, ne glede na svoje predispozicije, vstopiti z zmagovalno mentaliteto. Že če zmagamo svoje bitke v srcu in glavi, smo bližje svojim ciljem. Je pa dejstvo, da se nadejam možnosti, da s pomočjo MasterChefa lahko svojo poslovno idejo predstavim širši publiki, saj je podjetniška pot zahtevna in polna vzponov in padcev, slednjih morda ob začetku še več. Res je moja želja ustvariti nekaj čudovitega, saj res uživam ob osrečevanju ljudi, in nekaj najlepšega mi je dobiti pozitiven odziv in videti zadovoljne stranke. Želim biti, uspešno, sam svoj šef."

Kot ambicioznega podjetnika ga je opisal njegov prijatelj Tomaž Mole, obenem pa razkril, da Matej "ne pusti idejam počivati in vedno išče nove projekte, izzive in vmes včasih naredi kakšno bedarijo". In kakšne bedarije je imel v mislih? Matej: "Ja, Tomaž Mole je bolj "brother from another mother" kot samo prijatelj. Po tem ko sva se spoznala na faksu, sva praktično pri vsem, kar počneva, tako privatno kot poslovno, skupaj. Res je in še igra ogromno vlogo tudi pri zgodbi razvijanja Meal Prep Life-a in večno bom hvaležen, da mi je vedno pripravljen pomagati ter da ga lahko kličem prijatelj. Omenjene bedarije pa bi verjetno lahko opisal kot 'impulzivne odločitve'. (smeh) Po naravi sem zelo spontana oseba, kar včasih privede tudi do polnočnih izletov v Zagreb. Ta moja narava pa mi je kdaj ponagajala v poslovnih vodah, ko sem lovil in razvijal kakšno idejo brez večjega premisleka."

