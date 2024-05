Matejeva velika želja po uspehu, intenzivno vadi tudi po snemanjih

Matej Muhvič ima izredno veliko željo po učenju in napredovanju v kulinariki, saj v kuhi resnično uživa in želi v prihodnosti odpreti svoj bife. Zato intenzivno vadi tudi, ko MasterChef kamere ugasnejo, znanje in izkušnje pa si izmenjujeta z Rokom Novakom, s katerim imata veliko skupnega.

Ko padeš, se moraš pobrati in nadaljevati svojo pot. Tega načela se drži Matej Muhvič, tako v življenju kot MasterChef tekmovanju. Tam se je že dokazal, vmes doživel nekaj bridkih porazov, a je obdržal svoje mesto v trenutni enajsterici odličnih kuharjev in kuharic. Vse po zaslugi volje, želje po učenju in napredovanju, pa tudi intenzivnih vaj po snemanjih.

Matej Muhvič

Tako se je denimo po svoje lotil sladice Rdeči nagelj, ki mu v MasterChef kuhinji ni uspela. Pripravil je tudi souffle omleto in celo jed Michelinovega chefa Igorja Jagodica, ki je bil gost v oddaji. Matej: "Res sem tekmovalna oseba in vsako tekmovanje vzamem resno. Tudi vsako družabno ali športno igro, do neke mere, jemljem z isto ravnjo resnosti. V MasterChef tekmovanju sem ugotovil, da se moram, ob želji po napredovanju, najprej naučiti vseh osnov. Zato mi je tudi bilo res fino imeti izziv z Uršo Pikec, kjer mi je bilo jasno dano na znanje, da s sladicami nisem niti na vi, niti na 'oni'. (smeh) Uživam ob spoznavanju novega in širjenju svojega kuharskega znanja. Od otroštva sem spremljal to oddajo in še vedno mi je noro, da sem letos, pri 23 letih, tudi sam v njej. Matej izpred 10 let bi bil zelo ponosen!" In še doda: "Moja želja po napredovanju in učenju o kuharskih tehnikah in pripravah je izredno velika, saj želim svoje znanje nadgraditi, ker v sami kuhi res uživam, in želim enkrat v prihodnosti imeti svoj bife."

Jed Igorja Jagodica je pripravljal skupaj z Rokom Novakom, sotekmovalcem, za katerega je sodelovanje v MasterChefu prav tako bila dolgoletna želja. Da o strasti do kuhanja sploh ne govorimo, povezuje pa ju še marsikaj drugega. Matej: "Samega sebe bi lahko opisal kot staro osebo v mladem telesu, Rok pa je ravno obratno. (smeh) Res sva se takoj ujela in začela izmenjevati znanja in izkušnje. Kmalu sva tudi ugotovila, da imamo družinske zidanice 100 metrov narazen, da sem delal z njegovo hčerjo v preteklosti ... Skupaj sva debatirala in še debatirava o poslovnem svetu in seveda tudi in predvsem o kulinariki - kaj bi lahko pripravila, kako, kako izboljšati, kaj dodati ... Oba imava unikatne življenjske izkušnje, Rok je še malo bolj 'modrostno' podložen, in skupaj znava res ustvariti dober duo. Tako sva se tudi skupaj, po opazovanju izziva z Igorjem Jagodicem z balkona odločila, da bi nekaj takšnega želela poskusiti tudi sama, in se ob tem še naučiti nekaj novih tehnik. Krožnik nama je uspel pa skoraj perfektno."

Na vprašanje, ali morda že kaj skupaj naklepata na kulinaričnem področju, pa še odgovori: "Jaz mislim, da v tem trenutku že čisto vsi naklepamo nekaj svojih novih, kulinaričnih zgodb. Menim, da je v slogi moč in bi lahko v skupinah vedno več ustvarili kot posamezniki. Z Rokom sva že sodelovala, nazadnje je bil častni gost na enem izmed naših cateringov in nadejam se, da bova v prihodnosti sodelovala vedno več in seveda pretežno v kulinaričnih vodah."

Matej in Rok skupaj z Amadejo in Martino, sodnikom so takrat zakuhali nepozabno indijsko doživetje.